В Румынии произошел пожар в COVID-отделении больницы: есть погибшие

1 октября 2021 , 15:40
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Источник:

Digi 24

В пятницу утром, 1 октября, в инфекционной больнице в румынском портовом городе Констанца произошел пожар. Погибли, по разным сообщениям, от 7 до 9 человек.

Сначала руководитель больницы заявил о 9 погибших. Позже министр внутренних дел Лючан Боде заявил, что речь идет о 7 погибших людях, а первое сообщение о жертвах было "ошибкой".

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Что известно о пожаре

Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где лечатся больные COVID-19.

Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что всех пациентов эвакуировали из больницы. К середине утра пожар погасили. Известно, что некоторых пациентов эвакуировали через окна.

Внимание! Причина пожара – неизвестна. Расследование установит, причина ли в технических неисправностях или виноват человеческий фактор.

Всего в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых – пациенты отделения реанимации.

В заявлении министерства здравоохранения говорят, что более подробную информацию сообщат на пресс-конференции позже.

Пожар в больнице в Румынии: смотрите видео

Предыдущие пожары в больницах Румынии

  • В Румынии за последний год произошло еще 2 смертельных пожара в больницах. Это вызвало обеспокоенность относительно устаревшей больничной инфраструктуры в стране.
  • В ноябре 2020 года 10 человек погибли из-за пожара, который вспыхнул в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городе Пятра-Нямц.
  • Другой пожар произошел в январе 2021 – тогда загорелась палата в больнице в Бухаресте, погибли по меньшей мере 5 человек.
Автор: Аліна Оліховська