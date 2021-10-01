В Румынии произошел пожар в COVID-отделении больницы: есть погибшие
Источник:Digi 24
В пятницу утром, 1 октября, в инфекционной больнице в румынском портовом городе Констанца произошел пожар. Погибли, по разным сообщениям, от 7 до 9 человек.
Сначала руководитель больницы заявил о 9 погибших. Позже министр внутренних дел Лючан Боде заявил, что речь идет о 7 погибших людях, а первое сообщение о жертвах было "ошибкой".
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Что известно о пожаре
Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где лечатся больные COVID-19.
Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что всех пациентов эвакуировали из больницы. К середине утра пожар погасили. Известно, что некоторых пациентов эвакуировали через окна.Внимание! Причина пожара – неизвестна. Расследование установит, причина ли в технических неисправностях или виноват человеческий фактор.
Всего в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых – пациенты отделения реанимации.
В заявлении министерства здравоохранения говорят, что более подробную информацию сообщат на пресс-конференции позже.
Пожар в больнице в Румынии: смотрите видео
Предыдущие пожары в больницах Румынии
- В Румынии за последний год произошло еще 2 смертельных пожара в больницах. Это вызвало обеспокоенность относительно устаревшей больничной инфраструктуры в стране.
- В ноябре 2020 года 10 человек погибли из-за пожара, который вспыхнул в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городе Пятра-Нямц.
- Другой пожар произошел в январе 2021 – тогда загорелась палата в больнице в Бухаресте, погибли по меньшей мере 5 человек.