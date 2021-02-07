В румынском городе Сучава умер шестинедельный младенец после обряда крещения. Прокуратура начала расследование в отношении священника.

Священника обвиняют в непредумышленном убийстве

Трагический инцидент произошел в церкви св. Константина и Елены в румынском городе Сучава. Малыш напился воды, и у него произошла остановка сердца.

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Отмечается, что медики немедленно госпитализировали малыша, однако спасти его не удалось. Прокуратура начала расследование в отношении священника, который проводил обряд.

Младенца погружали в воду лицом вверх

Издание отмечает, что священник из церкви трижды погружал ребенка в воду, держа его на спине, лицом вверх. Прокуратура обвиняет священника в непредумышленном убийстве.

Заметим, что специалисты по теологии утверждают, что во время крещения детей окунают в воду лицом вниз.



Люди призывают изменить обряд / Фото: Getty Images

Общественность возмущена

После инцидента в социальных сетях появилась петиция с призывом изменить обряд крещения, в частности, убрать погружение в воду из обряда. Инициативу уже подписали 60 тысяч человек.

Консервативный архиепископ Томисский Феодосий (Петреску) заявил, что не будет изменять обряд крещения.

"Ритуал вообще не меняется. Эти каноны веры действуют более 1000 лет. Поэтому мы не изменимся. Нас не запугают", – заявил иерарх.