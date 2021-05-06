Премьер-министр Румынии Флорин Кицу заявил на пресс-конференции, что 6 мая утвержден проект решения о предоставлении 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также подготовить детали для предоставления 100 тысяч доз препарата против коронавируса Украине.

Читайте также Коронавирус вызывает инсульт у молодых, здоровых людей

На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали для предоставления 100 000 доз вакцины Украине,

– заявил премьер Румынии.

Премьер добавил, что также на финальной стадии решение о продаже в Молдову 200 000 доз вакцины в месяц.

К слову, днями ранее, 24 апреля, Украина получила от глобальной инициативы COVAX 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства, 16 апреля наша страна также получила от COVAX 117 тыс. доз вакцины разработки Pfizer.

Вакцинация в Украине: данные по состоянию на 6 мая

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 24 494 человека. От начала вакцинальной кампании вакцинировали 783 812 человек, из них получили 1 дозу – 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводили 169 мобильных бригад по иммунизации и 1 147 пунктов вакцинации. Сейчас в лист ожидания на прививку против COVID-19 записались 519 165 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала