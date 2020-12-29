"Оттепель" в отношениях: Румыния поделится с Молдовой вакциной от коронавируса
Румыния предоставит Молдове 200 тысяч доз вакцины от COVID-19. Также страна направит своих специалистов для помощи молдавским врачам.
Вакцину Румыния передаст в ближайшее время. Об этом договорились главы обоих государств 29 декабря на встрече в Кишиневе, сообщает NewsMaker.
Читайте также В Беларуси началась вакцинация от СOVID-19: буде прививаться российским препаратом
Конец холодным отношениям
На пресс-конференции президент Молдовы Майа Санду заявила, что после долгих лет холодных отношений, которые существовали на высшем уровне, страны возвращаются к открытому братскому сотрудничеству.
Со своей стороны президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду, что все политические силы Молдовы признают необходимость проведения реформ в государстве.
О чем еще договорились президенты
- Румыния окажет независимым СМИ Молдовы финансовую помощь в размере 250 тысяч евро.
- Государства будут сотрудничать в отраслях правосудия, образования и борьбы с коррупцией.
Какова ситуация с коронавирусом в Молдове и Румынии
- С начала пандемии в Румынии зафиксировали 618 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 543 тысячи человек преодолели недуг, умерли – 15 334 человека.
- В Молдове всего вирусом инфицировались 142 тысячи человек. 128 тысяч из них – выздоровели, 2 909 человек – умерли.
Поделиться новостью
Выбор редакции