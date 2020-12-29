Румыния предоставит Молдове 200 тысяч доз вакцины от COVID-19. Также страна направит своих специалистов для помощи молдавским врачам.

Вакцину Румыния передаст в ближайшее время. Об этом договорились главы обоих государств 29 декабря на встрече в Кишиневе, сообщает NewsMaker.

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Конец холодным отношениям

На пресс-конференции президент Молдовы Майа Санду заявила, что после долгих лет холодных отношений, которые существовали на высшем уровне, страны возвращаются к открытому братскому сотрудничеству.

Со своей стороны президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду, что все политические силы Молдовы признают необходимость проведения реформ в государстве.

О чем еще договорились президенты

Румыния окажет независимым СМИ Молдовы финансовую помощь в размере 250 тысяч евро.

Государства будут сотрудничать в отраслях правосудия, образования и борьбы с коррупцией.

Какова ситуация с коронавирусом в Молдове и Румынии

С начала пандемии в Румынии зафиксировали 618 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 543 тысячи человек преодолели недуг, умерли – 15 334 человека.

В Молдове всего вирусом инфицировались 142 тысячи человек. 128 тысяч из них – выздоровели, 2 909 человек – умерли.

Обратите внимание! Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он будет вакцинироваться от коронавируса исключительно российским препаратом "Спутник V". Европейским "аналогам" политик не доверяет.