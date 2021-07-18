Препараты используют для введения второй дозы людям, которые уже получили первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca.
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Эти вакцины распределят в регионы и будут использованы как вторая доза тем, кто уже получил первую прививку от COVID-19 этим препаратом,
– говорится в сообщении Минздрава.
Препараты уже на центральном складе.
К слову, Евросоюз выделяет Украине почти 700 тысяч доз вакцин против COVID-19. Известно, что 500 тысяч доз вакцин должны были поступить из Дании и 800 100 тысяч доз из Румынии.
Какие вакцины использовали в Украине с начала вакцинальной кампании:
Источник: Минздрав
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 831 212,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 958 858,
- Привито вакциной AstraZeneca – 361 206,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Заметим, что с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 2 638 941 человека. 2 638 939 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек. Всего в стране провели 4 061 475 COVID-прививок.