Препараты используют для введения второй дозы людям, которые уже получили первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca.

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Эти вакцины распределят в регионы и будут использованы как вторая доза тем, кто уже получил первую прививку от COVID-19 этим препаратом,

– говорится в сообщении Минздрава.

Препараты уже на центральном складе.

К слову, Евросоюз выделяет Украине почти 700 тысяч доз вакцин против COVID-19. Известно, что 500 тысяч доз вакцин должны были поступить из Дании и 800 100 тысяч доз из Румынии.

Какие вакцины использовали в Украине с начала вакцинальной кампании:

Источник: Минздрав

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 831 212,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 958 858,

Привито вакциной AstraZeneca – 361 206,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Заметим, что с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 2 638 941 человека. 2 638 939 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек. Всего в стране провели 4 061 475 COVID-прививок.