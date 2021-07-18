Румыния предоставила Украине около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Украина получила от Румынии около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Их нам предоставили при поддержке Механизма гражданской защиты ЕС.

Препараты используют для введения второй дозы людям, которые уже получили первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca.

К теме В Украине значительно снизилась суточная заболеваемость COVID-19

Эти вакцины распределят в регионы и будут использованы как вторая доза тем, кто уже получил первую прививку от COVID-19 этим препаратом,

– говорится в сообщении Минздрава.

Препараты уже на центральном складе.

К слову, Евросоюз выделяет Украине почти 700 тысяч доз вакцин против COVID-19. Известно, что 500 тысяч доз вакцин должны были поступить из Дании и 800 100 тысяч доз из Румынии.

Какие вакцины использовали в Украине с начала вакцинальной кампании:

Источник: Минздрав

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 831 212,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 958 858,

Привито вакциной AstraZeneca – 361 206,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Заметим, что с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 2 638 941 человека. 2 638 939 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек. Всего в стране провели 4 061 475 COVID-прививок.