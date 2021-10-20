В Запорожье на рынках стартовала вакцинация работников и желающих посетителей. Прививают людей в отведенной для этого комнате.

В частности, 20 октября вакцинация происходила на территории крытого рынка. По состоянию на 14:00 медицинская группа успела привить 90 желающих.

Заметьте Во Львове от осложнений COVID-19 умерла мать 3 детей: была категорически против вакцинации

Из них 60 человек вакцинировали препаратом от Pfizer, 30 – CoronaVac.

Реакция людей

Маргарита – дочь одной из продавщиц – заявила, что пришла вакцинироваться вместе с мамой. Все потому, что везде большие очереди, в которых страшно стоять. А на рынке все прошло быстро.

Олег – посетитель, который привился – заметил, что на фоне усиления карантинных ограничений люди начали массово вакцинироваться. В центрах вакцинации – большие очереди. Именно поэтому пришлось искать другие пути получить прививку.



На рынках Запорожья начали вакцинировать от COVID-19 / Суспільне

Количество покупателей уменьшается

В то же время несмотря на соблюдение карантинных требований, количество покупателей уменьшилось. По словам предпринимательницы Ирины, сейчас у продавцов не требуют сертификатов о вакцинации.

Но лично мы вакцинированы. Следует сказать, что сделали прививку самостоятельно, чтобы работать и не подвергать посетителей определенным рискам. Если бы это еще помогало нормально торговать,

– подчеркнула Ирина.

Ситуация с COVID-19 осложняется

В течение суток 19 октября в Украине обнаружили 18 912 новых зараженных COVID-19. К сожалению, из жизни ушли 495 украинцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшие дни "покраснеть" могут еще несколько областей.

По словам политика, Украина столкнулась сейчас с наибольшими вызовами за все время пандемии.

Шмыгаль подчеркнул: "94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были вакцинированные, эти цифры говорят сами за себя, вакцинация спасает жизни".

Директор "Запорожрынок" Олег Коломоец отметил: на рынке можно будет получить и вторую дозу вакцины. Дату обнародуют заранее.