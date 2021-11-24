Рыжие люди легче переживают боль: почему так происходит
Источник:Study Finds
Существует теория о том, что рыжеволосые люди имеют более высокий болевой порог, чем другие. Новое исследование показало, что их терпимость к боли может зависеть от цвета волос.
Почему рыжие люди могут легче переживать боль, изучали исследователи из Массачусетской больницы. Они проводили опыты на рыжих мышах.
Важно Польза или вред: какие соки из супермаркета безопасно употреблять
Цвет волос, по исследованию экспертов, может влиять на болевой порог. На терпимость к боли влияют специальные клетки – меланоциты.
Что такое меланоциты?
Эти клетки отвечают за образование различной пигментации организма – меланоциты влияют на пигментацию кожи и цвет волос. Различные белковые рецепторы в меланоцитах влияют на то, какой цвет волос и кожи будет у человека или животного.
Рыжеволосые имеют несколько иные рецепторы – они отличаются от всех остальных по структуре. Если часть рецепторов работает неправильно – пигментация будет снижаться.
Ученые проверяли рыжих мышей, чтобы определить, действительно ли пигментация влияет на уровень боли. Оказалось, что рыжие мыши показали большую терпимость к боли, чем другие испытуемые.
Для исследования ученые изучали рыжих мышей / Фото earthkind
Исследование показало, что есть связь между рецептором меланоцитов (меланокортином) и специальным гормоном POMC – проопиомеланокортином. Если рецептор меланокортина не функционирует, то организм мыши генерировал меньше РОМС – из-за этого снижается чувствительность к боли.
Эксперимент показал, что различные болевые пороги зависят от пигментации. Понимание механизма действия гормонов позволяет понимать границы боли для разных пациентов – это очень поможет медикам,
– отметил ведущий автор исследования Дэвид Э. Фишер.
У рыжеволосых меньшая чувствительность к боли / Фото Shutterstock
По словам исследователя, углубленное понимание естественного притупления боли может помочь ученым выявить новые пути преодоления болевых ощущений у людей.