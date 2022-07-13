Переход на электронные рецепты

В министерстве отметили, что это первый этап по внедрению электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине. Это позволит отслеживать обращение лекарств и объемы использования антибиотиков в Украине. Также инициатива поможет бороться против стойкости к антибиотикам.

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Если больница, к которой обращается пациент, не подключена к электронной системе здравоохранения, врач может выписать бумажный рецепт.

Антибиотикорезистентность – что это? Это стойкость бактерий к антибиотикам, когда препараты не действуют на них. Устойчивые микробы труднее лечить, нужны более высокие дозы или альтернативные лекарства.

В Минздраве отметили, что электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от того, есть ли у вас декларация с семейным врачом. В то же время, необходимым условием является регистрация в электронной системе здравоохранения.

Как купить антибиотики по рецепту

Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача. Если у вас уже есть декларация, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно,

– объяснили в Минздраве.

Украинцы смогут покупать антибиотики по рецепту в любой аптеке. Пациент может сам принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет.

Переходный период продлится до конца 2022 года. За это время медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных препаратов исключительно по электронному рецепту.