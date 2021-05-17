Так, в Минзраве Бразилии сообщили, что с начала пандемии в стране умерли 832 ребенка в возрасте до 5 лет.

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В США, к примеру, население и количество умерших от коронавируса больше, однако смертность у детей – меньше. За этот период в США умерли 139 детей.

The New York Times пишет, что официальное количество детских смертей, вероятно, значительно занижено, из-за отсутствия достаточного количества тестов многие случаи не фиксируются.

Издание пишет, что такого количества умерших детей от коронавируса, как в Бразилии, не наблюдается больше нигде в мире.

Отмечается, что нет никаких сведений, которые бы подтвердили, что тот или иной вариант COVID-19 более смертелен для детей. Однако некоторые эксперты говорят, что бразильский штамм коронавирус вызывает большую смертность среди беременных женщин, ведь имеет более тяжелый ход.

Также довольно часто детям просто не делают тесты, а помогают лишь во время госпитализации.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала