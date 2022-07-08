Ученые из Университета Флориды обнаружили, что садоводством, если заниматься им дважды в неделю, снижают стресс, тревогу и депрессию. При этом никто из участниц исследования раньше не занимался садоводством.

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Прошлые исследования показали, что садоводство помогает улучшить психическое здоровье людей с существующими заболеваниями или проблемами. Наше исследование показывает, что здоровые люди также могут улучшить психическое самочувствие благодаря садоводству,

– отметили авторы исследования.

Садоводство улучшает психическое состояние

В исследовании участвовали 32 здоровых женщин в возрасте от 26 до 49 лет. Половина участниц занималась садоводством, другая половина – рисованием.

"И садоводство, и художественная деятельность включают обучение, планирование, творчество и физические движения, и оба эти направления используются в терапевтических целях в медицинских учреждениях. Это делает их лучше сочетающимися с научной точки зрения, чем, например, садоводство и боулинг или садоводство и чтение" , – объяснили ученые.

На занятиях по садоводству женщины научились сравнивать и сеять семена, пересаживать разные виды растений, собирать урожай и стоить на вкус съедобные растения. Те, кто принимал участие в художественных занятиях, изучали изготовление бумаги, гравюры, рисования и коллажа.

После окончания эксперимента участники оценили свое психическое здоровье: уровень тревоги, наличия депрессии, стресса и в целом настроение. Исследователи обнаружили, что обе группы сообщали об улучшении ментального здоровья, при этом у садоводов был меньший уровень тревоги, чем художники.

Почему садоводство улучшает психическое здоровье

Идея использования садоводства для улучшения здоровья, которая называется терапевтическим садоводством, существует давно – с 19 века. Но почему работа с растениями заставляет нас чувствовать себя лучше? Ответ можно найти в важной роли растений в эволюции человека и развитии цивилизации, объясняют авторы исследования. Нас привлекают растения и работа с ними, потому что мы зависим от них в питании, крове и других средств нашего выживания.