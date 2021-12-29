Ученые продемонстрировали это на примере мышей. Они учли неутешительную статистику касательно употребления продуктов, в которых содержится много сахара.
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Психические расстройства и сахар: какая связь
По статистике частота возникновения психических нарушений связана с частотой потребления сахара. Кроме того, пациенты с психическими расстройствами потребляют сахар примерно вдвое чаще, чем их сверстники, у которых нет таких проблем.
Между тем, эти и другие данные пока не ставят точку в вопросе этой причинно-следственной связи. Поэтому японские ученые решили подробно изучить этот потенциальный механизм на моделях мышей.
Что показали новые исследования
Выяснилось, что у мышей, у которых была склонность к психическим нарушениям, высокое потребление сахара до полового созревания провоцировало различные характерные симптомы, в частности:
- снижение сенсомоторной функции;
- рабочей памяти;
- гиперактивность;
- аномальный уровень гамма-диапазона в результатах электроэнцефалограммы (исследование коры головного мозга).
Другими словами, это демонстрация того, что чрезмерное потребление сахара до полового созревания может являться фактором риска развития психического расстройства,
– заключили авторы.
Какая причина
Ученые изучили потенциальные механизмы этих обстоятельств. Они обнаружили, что вероятная причина – церебральная микрососудистая ангиопатия. По результатам вскрытия пациентов, у которых при жизни была шизофрения и биполярное расстройство, ученые обнаружили схожие паттерны ангиопатии с мышами.
Чем опасна эта болезнь
Это наследственный недуг, вызывающий множественные инсульты, поскольку влияет на кровоток. В частности, эта патология повреждает мельчайшие кровеносные сосуды головного мозга (именно поэтому ее можно назвать микрососудистой болезнью) так, что окружающие эти сосуды мышечные клетки изменяются и постепенно отмирают.
Это приводит к уменьшению кровотока, а затем и к различным проблемам, таким как тяжелые мигрени, эпилепсия, паралич определенной части тела, расстройства настроения, потеря памяти и даже деменция.