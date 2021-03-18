Новое исследование показало, что сахар в количестве, которое содержится в 0,8 литра сладкого напитка, стимулирует выработку жира в печени. А он негативно влияет на работу органа.

Исследование сахаров

Известно, что сахар очень калорийный. Чрезмерное употребление может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома, неалкогольной жировой болезни печени. Ранее исследования фокусировались на последствиях употребления слишком большого количества сахара. В новом исследовании швейцарские ученые проверили, как влияет на состояние печени умеренное употребление различных добавленных сахаров.

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В исследовании приняли участие 94 человека. Их разделили на несколько групп. В течение семи недель они употребляли напитки, содержащие 80 граммов различных сахаров – глюкозы, фруктозы или сахарозы. Участники из контрольной группы не пили сладких напитков.

Негативное влияние сахара на печень

Во время эксперимента участники исследования не получали большее количество калорий, чем раньше. Сладкие напитки способствовали чувству сытости. Однако, даже в такой, сравнительно небольшой, дозе они имели негативное влияние.

У людей, которые получали напитки с фруктозой, синтез жира в печени был в два раза интенсивнее, чем в группе глюкозы. Этот эффект сохранялся в течение 12 часов после употребления напитка. Сахароза – наиболее распространенный вид сахара – усиливала отложения жира в печени немного сильнее, чем фруктоза.

Сколько сахара можно есть

Информация: ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 50 граммов добавленных сахаров в день, лучше – до 25 граммов. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать не более 25 граммов этих веществ женщинам и 37 граммов – мужчинам