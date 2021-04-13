Верховная Рада приняла Постановление о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом.

В Украине более 200 тысяч человек имеют тяжелую форму сахарного диабета. Кроме того, в стране проживает почти 10 тысяч детей с диагнозом сахарный диабет, которые нуждаются в такой помощи. Проект постановления зарегистрирован под №4042.

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Проектом Постановления предлагается дать поручение Кабинету Министров безотлагательно рассмотреть вопрос о:

создании и обеспечении надлежащего функционирования системы профилактики и диагностики детей на сахарный диабет;

включении скрининга диабета на ежегодные обязательные медицинские профилактические осмотры среди детей;

обеспечении учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, осуществляющих ежегодные обязательные медицинские профилактические осмотры среди детей, специальными техническими средствами для забора крови и измерения уровня сахара в крови за счет средств государственного бюджета.

Что известно о сахарном диабете

Диабет типа 1 и 2 возникает, когда организм не может должным образом воспринимать и перерабатывать глюкозу. Сахар, а именно глюкоза, накапливается в крови и не попадает в необходимые клетки, что может привести к серьезным осложнениям.

Диабет типа 1 обычно появляется сначала у детей и подростков, но может возникнуть и у людей старшего возраста. Диабет типа 2 чаще появляется у людей в возрасте, но и многие дети сейчас начинают его развивать.

Диабет может привести к следующим осложнениям: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, снижение зрения, неврологические состояния и повреждение сосудов и органов.