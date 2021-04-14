Ученые работают над разработкой эффективного метода перорального введения инсулина без его разрушения желудочными кислотами.

Диабет является седьмой причиной смерти в мире, и преодоление проблем, которые ограничивают пероральное введение инсулина, имеет глобальное значение. Система, которую описали в исследовании, может заменить традиционное подкожное введение инсулина больным сахарным диабетом. Исследование опубликовано в журнале Chemical Science.

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Это позволит исключить необходимость в инъекциях и сделать лечение более доступным.

"Представьте себе, что вы можете принимать инсулин в таблетке вместо того, чтобы вводить его пару раз в день", – сказал один из авторов исследования Фара Беннетт.

По его словам, инсулин будет помещен в систему, которая защищает его от кислой среды желудка.

Попав в организм, система распознает уровень сахара в крови и может высвобождать загруженный инсулин при необходимости,

– добавил исследователь.

В чем сложность разработки инсулина в таблетках?

Ученые объяснили, что инсулин при попадании в организм разрушается от желудочного сока. Из-за этого создание инсулина в форме таблеток является настоящей проблемой.

Беннет объяснил, что им удалось создать таблетки, которые по строению напоминают сэндвич – инсулин в них размещен между слоями наноматериалов, которые устойчивы к желудочной кислоте, но реагируют на сахар.

Что известно о сахарном диабете

Диабет типа 1 и 2 возникает, когда организм не может должным образом воспринимать и перерабатывать глюкозу. Сахар, а именно глюкоза, накапливается в крови и не попадает в необходимые клетки, что может привести к серьезным осложнениям.

Диабет 1 типа обычно появляется сначала у детей и подростков, но может возникнуть и у людей старшего возраста. Диабет 2 типа чаще появляется у пожилых людей, но многие дети теперь начинают развивать его.

Диабет может привести к следующим осложнениям: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, снижение зрения, неврологические состояния и повреждение сосудов и органов.