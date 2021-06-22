Об этом Здоровью 24 рассказала Людмила Петренко, президент Международной диабетической ассоциации Украины (МДАУ). По ее словам, это крайне тяжелое заболевание.

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Такой тип диабета, как правило, возникает из-за наследственной предрасположенности, регулярных стрессов, неправильного образа жизни и может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. У 50% пациентов на момент установления диагноза СД 2, также выявляют заболевания периферических и коронарных артерий, а в 20% – ретинопатию (заболевание сетчатки глаза).

Сколько людей болеет сахарным диабетом

По состоянию на сегодня оценка общего количества больных диабетом в Украине – 3,5 миллиона человек, среди которых официально диагностировано – 1,2 миллиона (35%). В то же время процент недиагностированного диабета – 65%, что в 2 раза превышает соответствующие показатели в Великобритании (33%) и Польше (31%). По данным международной диабетической федерации распространенность СД в Украине составляет 7,3%, а оценка общего количества больных – 3,5 миллиона человек, 200 тысяч из которых нуждаются в постоянной инсулинотерапии.

Профилактика сахарного диабета

Питание

Конечно правильное и сбалансированное питание с правильным соотношением углеводов, белков и жиров является ключевым фактором не только профилактики, но и результативности лечения уже диабета. Результативность в компенсации диабета определяется уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c), который показывает средний уровень сахара в крови. В Украине цели по компенсации диабета на уровне ≤7% гликозилированного гемоглобина достигают лишь 10% пациентов. Например, в странах ЕС эффективная компенсация диабета (≤ 7% HbA1c) зафиксирована почти у 40% пациентов.

Людмила Петренко "Люди с СД, как правило, могут употреблять молочные продукты. Впрочем, для каждого человека влияние такой пищи на уровень глюкозы в крови отличается. Пациентам с диабетом 2 типа необходимо употреблять обезжиренные, или молочные продукты небольшой жирности. Например, вместо домашней сметаны выбирайте промышленную, со значительно более низким процентом жирности”.

При диабете обоих типов чрезвычайно важно исключить употребление добавленных сахаров, а именно тех, что добавляют в продукт во время приготовления. Наибольшее количество такого сахара содержат: соусы, магазинные соки, фруктовые йогурты, конфеты, выпечка и большинство фитнес-батончиков. Формирование соответствующей диеты необходимо согласовывать с персональным эндокринологом, базируясь на индивидуальных показателях пациента.

Людям с диагностированным диабетом стоит ограничить употребление так называемых "простых" углеводов, среди которых также есть добавленные сахара. Американская ассоциация сердца (AHA) рекомендует взрослым людям, которые не имеют диабета, есть 26 грамм (9 чайных ложек) – для мужчин, 24 грамма (6 чайных ложек) – для женщин и меньше чем 24 грамма (6 чайных ложек) для детей в возрасте от 2 до 18 лет.

Для людей с диабетом это количество значительно меньше, впрочем, для каждого случая оно рассчитывается индивидуально. Проконсультируйтесь со своим врачом-эндокринологом, чтобы высчитать какой процент от общей суточной калорийности пищи должен составлять добавленный сахар. Это поможет эффективнее контролировать потребление углеводов и проще достигать необходимое значение <7% гликированного гемоглобина.

Физическая активность

Безусловно, спорт и физическая активность являются одними из обязательных условий достижения компенсации сахарного диабета, поскольку занятия спортом – это естественный способ снижения уровня сахара в крови. Тем не менее, начиная тренировки, пациентам стоит учитывать определенные нюансы.

Людям с сахарным диабетом 1 типа рекомендовано заблаговременно, за 1,5 – 2 часа, есть перед тренировкой. Если у пациента есть склонность к гипогликемии, лучше употреблять пищу богатую на белки, полезные жиры и углеводы с низким гликемическим индексом. Такое питание поможет предотвратить гипогликемию во время тренировок. Таким образом, сочетание белков с жиром и углеводами с низким ГИ усваиваются организмом гораздо медленнее, что позволяет избежать риска снижения уровня сахара в крови.

Очень важным моментом перед каждой тренировкой является контрольный замер уровня сахара.

Если показатель ниже 5 ммоль/л, необходимо съесть дополнительную порцию углеводов, а через 15 минут еще раз измерить сахар в крови.

Если сахар в крови 4.0 ммоль/л и ниже, то надо съесть 15 граммов быстрых углеводов.

В случае, когда ваш показатель выше 14 ммоль/л – тренироваться запрещено, ведь высокий уровень сахара в крови свидетельствует о существенной нехватке инсулина в организме.

Людмила Петренко "Когда инсулина недостаточно, глюкоза накапливается в крови и не попадает в клетки. Во время тренировок в таком состоянии организм начинает расщеплять гликоген из запасов в печени до глюкозы, тем самым еще больше повышая уровень сахара в крови. Вследствие этого физические тренировки могут привести к риску появления в организме кетоновых тел — ацетона”.

Как избежать осложнения диабета

Прежде всего следует знать, что вид и качество инсулина влияют на достижение пациентами компенсации СД, состояния когда уровень гликированного гемоглобина составляет ниже 7%. Сегодня аналоговые инсулины помогают быстрее достичь компенсированного состояния диабета и снизить риск вероятных осложнений.

Для удержания гликированного гемоглобина на рекомендованном врачом уровне, необходимо соблюдать несколько простых правил и профилактических действий, которые являются залогом достижения компенсации. Таким образом, эффективное лечение сахарного диабета предусматривает: сбалансированное питание и соблюдение диеты, ежедневную физическую активность, ответственный самоконтроль уровня сахара и холестерина в крови, нормализацию уровня тестостерона у пожилых мужчин и эстрогенов у женщин, ведь с возрастом уровень эстрогенов у женщин снижается.

Проблемы лечения сахарного диабета в Украине

Учитывая глобальность проблемы и эпидемиологическую ситуацию, крайне важное значение приобретают изменения в нынешней Реформе реимбурсации инсулинов, что, по плану, должны вступить в силу 1 октября 2021 года.

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Прежде всего обеспокоенность вызывают ограничение доступа к современным методам лечения и препаратам для отдельных категорий пациентов, в частности для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Беспокойство добавляет сомнительное изменение системы категоризации и целей лечения с установленным уровнем гликозилированного гемоглобина на уровне 7% для всех категорий пациентов.

Обязательная госпитализация для официальной фиксации гипогликемии, предусмотренная реформой, не соответствует никаким принятым европейским стандартам лечения диабета. Подобное изменение в значительной мере ограничит доступ к инсулину, особенно учитывая пандемию COVID-19, в условиях которой существует проблема затрудненного доступа к стационарам.

Напомню, что пациенты с сахарным диабетом входят в группу высокого риска осложнений от COVID-19. Производители лекарств отмечают, что новые правила реферирования и ценовой политики на препараты, которые предусматривает реформа, не соответствуют имеющимся и действенным правилам, которыми пользуется ряд европейских стран.

В обновленных международных рекомендациях лечения диабета 2019 – 2020 годов в приоритете препараты, которые снижают возникновения сердечно-сосудистых рисков и гипогликемии. Инсулины относятся к группе биологических препаратов, поэтому крайне важно применять проверенные подходы регулирования цен, которыми успешно пользуются в Европе.

Учитывая эти и другие неприемлемые изменения в программу реимбурсации, которые, безусловно, усложнят жизнь людей с сахарным диабетом, во время апрельской пресс-конференции на тему "Реимбурсация инсулинов. Что ожидает пациентов с сахарным диабетом: доступность или ограничения?", пациентским, медицинским и фармацевтическим сообществами была принята резолюция о целесообразности пересмотра предлагаемых изменений в программе реимбурсации.