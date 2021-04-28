В телеграме Минздрава заявили, что сайт не работает по техническим причинам. Там пообещали исправить проблему до обеда 29 апреля.

Рекомендуем Новости о коронавирусе 28 апреля: Киев выходит из локдауна, риски тромбоза у детей

Вы всегда можете обратиться в контакт-центр Минздрава по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19. Подробнее по вопросам вакцинации – на сайт Коммуникативного центра Минздрава,

– отметили в телеграме ведомства.

В случае перехода на сайт Минздрава появляется ошибка 523.



Сайт Министерства здравоохранения не работает / Скриншот