Что известно о смерти ребенка

Главный врач Киевской детской инфекционной больницы Татьяна Каминская рассказала, что 27 августа медики экстренной помощи доставили ребенка в тяжелом состоянии. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.

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Ребенок поступил с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии,
– рассказывает Каминская.

В ребенка и его матери диагностировали COVID-19. По словам врача, ребенок поступил в больницу на 5 день после заболевания.

Девочка была в тот же день заинтубована, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние ухудшалось, и 2 сентября она умерла,
– рассказала Татьяна Каминская.

Неизвестны пока детали развития болезни у девочки, в частности о том, при каких условиях инфицировались мать и ребенок, также нет информации о том, какое лечение они получали до того, как попали в инфекционное отделение.

Татьяна Каминская также отметила, что за полтора года в детской инфекционной больнице Киева находились 500 детей с диагнозом COVID-19.

У всех было нетяжелое течение болезни, это первый летальный случай от COVID-19
– добавила врач.

Также врач сообщила, что с начала осеннего периода количество госпитализированных детей незначительно увеличилось.

Что известно о ходе коронавируса у детей

  • Тяжелых течение болезни наблюдается у новорожденных и детей раннего возраста. Чем старше ребенок – тем легче он переносил вирус. Лишь у 3% детей старше 15 лет болезнь проходила трудно или критично.
  • Тяжелое протекание болезни – это кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Насыщенность крови кислородом при этом ниже 92%.
  • О критическом состоянии врачи говорят, когда у пациента дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и др.