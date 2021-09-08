Что известно о смерти ребенка

Главный врач Киевской детской инфекционной больницы Татьяна Каминская рассказала, что 27 августа медики экстренной помощи доставили ребенка в тяжелом состоянии. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.

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Ребенок поступил с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии,

– рассказывает Каминская.

Важно! У девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром – состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

В ребенка и его матери диагностировали COVID-19. По словам врача, ребенок поступил в больницу на 5 день после заболевания.

Девочка была в тот же день заинтубована, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние ухудшалось, и 2 сентября она умерла,

– рассказала Татьяна Каминская.

Неизвестны пока детали развития болезни у девочки, в частности о том, при каких условиях инфицировались мать и ребенок, также нет информации о том, какое лечение они получали до того, как попали в инфекционное отделение.

Татьяна Каминская также отметила, что за полтора года в детской инфекционной больнице Киева находились 500 детей с диагнозом COVID-19.

У всех было нетяжелое течение болезни, это первый летальный случай от COVID-19

– добавила врач.

Также врач сообщила, что с начала осеннего периода количество госпитализированных детей незначительно увеличилось.

Что известно о ходе коронавируса у детей

Тяжелых течение болезни наблюдается у новорожденных и детей раннего возраста. Чем старше ребенок – тем легче он переносил вирус. Лишь у 3% детей старше 15 лет болезнь проходила трудно или критично.

Тяжелое протекание болезни – это кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Насыщенность крови кислородом при этом ниже 92%.

О критическом состоянии врачи говорят, когда у пациента дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и др.

Подробно о причинах осложненного коронавируса у детей читайте в материале 24 канала – Коронавирус у детей: что нужно знать о ходе болезни и риски осложнений.