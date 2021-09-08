Что известно о смерти ребенка
Главный врач Киевской детской инфекционной больницы Татьяна Каминская рассказала, что 27 августа медики экстренной помощи доставили ребенка в тяжелом состоянии. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.
Актуально Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд
Ребенок поступил с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии,
– рассказывает Каминская.
В ребенка и его матери диагностировали COVID-19. По словам врача, ребенок поступил в больницу на 5 день после заболевания.
Девочка была в тот же день заинтубована, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние ухудшалось, и 2 сентября она умерла,
– рассказала Татьяна Каминская.
Неизвестны пока детали развития болезни у девочки, в частности о том, при каких условиях инфицировались мать и ребенок, также нет информации о том, какое лечение они получали до того, как попали в инфекционное отделение.
Татьяна Каминская также отметила, что за полтора года в детской инфекционной больнице Киева находились 500 детей с диагнозом COVID-19.
У всех было нетяжелое течение болезни, это первый летальный случай от COVID-19
– добавила врач.
Также врач сообщила, что с начала осеннего периода количество госпитализированных детей незначительно увеличилось.
Что известно о ходе коронавируса у детей
- Тяжелых течение болезни наблюдается у новорожденных и детей раннего возраста. Чем старше ребенок – тем легче он переносил вирус. Лишь у 3% детей старше 15 лет болезнь проходила трудно или критично.
- Тяжелое протекание болезни – это кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Насыщенность крови кислородом при этом ниже 92%.
- О критическом состоянии врачи говорят, когда у пациента дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и др.