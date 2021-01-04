Книга рекордов Гиннеса объявила самую старую семью в мире. Семья Д’Круз состоит из 12 родных братьев и сестер.

Общий возраст семьи составляет 1042 года и 315 дней. Самому старшему члену семьи – 97 лет, а самому младшему – 75. Об этом сообщает CNN.

К теме Планирует быть здоровой до 120 лет: самая старшая жительница планеты отмечает 118-летие

В 9 сестер и 3 братьев, родившихся в Пакистане, одни родители. Когда дети вросли, то разъехались в разные страны мира. Сейчас они проживают в Канаде, Великобритании, Швейцарии и США.

Эксперты Книги Гиннесса зарегистрировали рекорд именно в Канаде.



Братья и сестры семьи Д’Круз/ Фото CNN

Сайт Книги рекордов Гиннесса опубликовал даты рождения братьев и сестер:

Дорин (3 сентября 1923 года),

Патрик (30 сентября 1925 года),

Женевьева (4 июля 1927 года),

Джойс (2 марта 1929 года),

Ронни (24 августа 1930 года),

Берил (26 августа 1932 года),

Джо (1 июня 1934 года),

Франческа (17 сентября 1936 года),

Алтея (27 июля 1938 года),

Тереза ​​(9 июня 1940 года),

Розмари (30 марта 1943 года),

Евгений (24 октября 1945 года).

Как рассказали эксперты, хоть все братья и сестры семьи Д’Круз не проживают вместе, они называют себя близкими людьми и считают семейный рекорд одним из крупнейших достижений в жизни.