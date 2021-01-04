Самая старая семья в мире: Книга рекордов Гиннесса объявила новый рекорд – фото
Книга рекордов Гиннеса объявила самую старую семью в мире. Семья Д’Круз состоит из 12 родных братьев и сестер.
Общий возраст семьи составляет 1042 года и 315 дней. Самому старшему члену семьи – 97 лет, а самому младшему – 75. Об этом сообщает CNN.
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В 9 сестер и 3 братьев, родившихся в Пакистане, одни родители. Когда дети вросли, то разъехались в разные страны мира. Сейчас они проживают в Канаде, Великобритании, Швейцарии и США.
Эксперты Книги Гиннесса зарегистрировали рекорд именно в Канаде.
Братья и сестры семьи Д’Круз/ Фото CNN
Сайт Книги рекордов Гиннесса опубликовал даты рождения братьев и сестер:
- Дорин (3 сентября 1923 года),
- Патрик (30 сентября 1925 года),
- Женевьева (4 июля 1927 года),
- Джойс (2 марта 1929 года),
- Ронни (24 августа 1930 года),
- Берил (26 августа 1932 года),
- Джо (1 июня 1934 года),
- Франческа (17 сентября 1936 года),
- Алтея (27 июля 1938 года),
- Тереза (9 июня 1940 года),
- Розмари (30 марта 1943 года),
- Евгений (24 октября 1945 года).
Как рассказали эксперты, хоть все братья и сестры семьи Д’Круз не проживают вместе, они называют себя близкими людьми и считают семейный рекорд одним из крупнейших достижений в жизни.
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