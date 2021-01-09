В ближайшие недели канцлер Германии Ангела Меркель ожидает самую тяжелую фазу пандемии COVID-19. Сейчас страна должна идти к снижению уровня заболеваемости.

Об этом она заявила в обращении. Его опубликовали на сайте правительства Германии.

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Вторая опасная волна

По ее словам, это вторая опасная волна пандемии, которую переживает Германия. А также – многие европейские страны.

Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии,

– отметила Меркель.

Больницы на пределе возможностей

Она отметила, что во многих больницах медики работают на пределе возможностей. В то же время пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники.

Меркель также добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета – осени 2020 года.

Призвала соблюдать правила

Канцлер призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила. Она сказала: "Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями".

Коронавирус в Германии: что известно

Правительство Германии одобрило продление в стране жесткого карантина до 31 января. Такое решение было принято во время совещания с главами федеративных земель.

По состоянию на 10 января 2021 года, в стране инфицированы 1 895 139 человек.

Смертельные случаи – 40 401, зато выздоровели 1 511 800 человек.

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