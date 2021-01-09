Самая тяжелая фаза пандемии COVID-19 будет уже в ближайшие недели: что прогнозирует Меркель
В ближайшие недели канцлер Германии Ангела Меркель ожидает самую тяжелую фазу пандемии COVID-19. Сейчас страна должна идти к снижению уровня заболеваемости.
Об этом она заявила в обращении. Его опубликовали на сайте правительства Германии.
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Вторая опасная волна
По ее словам, это вторая опасная волна пандемии, которую переживает Германия. А также – многие европейские страны.
Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии,
– отметила Меркель.
Больницы на пределе возможностей
Она отметила, что во многих больницах медики работают на пределе возможностей. В то же время пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники.
Меркель также добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета – осени 2020 года.
Призвала соблюдать правила
Канцлер призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила. Она сказала: "Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями".
Коронавирус в Германии: что известно
- Правительство Германии одобрило продление в стране жесткого карантина до 31 января. Такое решение было принято во время совещания с главами федеративных земель.
- По состоянию на 10 января 2021 года, в стране инфицированы 1 895 139 человек.
- Смертельные случаи – 40 401, зато выздоровели 1 511 800 человек.
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