Опыты на животных обычно проводят для оценки безопасности различных препаратов. Но сейчас и такие испытания в основном считают бесполезными, поскольку около 95% протестированных на животных лекарства не подходят для людей. Ранее Министерство сельского хозяйства США объявило, что некоторые исследования на млекопитающих постепенно прекратят до 2025 года.

Ученым из Китая удалось создать модель мужской беременности на лабораторных крысах Льюиса. Пока их работа не прошла рецензирование и опубликована на сайте препринтов.

Эксперимент состоял из четырех этапов:

самцов крыс подвергли кастрации, удалили яички, правую вентральную предстательную железу и семенные пузырьки, а затем попарно соединены с самками, чтобы дать мужчинам аналогичную женскую микросреду путем кровообращения

затем самцам трансплантировали матку;

в матки самцов перенесли эмбрионы на стадии бластоцисты. Также часть эмбрионов подсаживали в матки самок;

самцам проводили кесарево сечение.



Схема соединения самки и самца / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu

После того, как самцы давали потомство, их разделяли с самками. Всего в исследовании принимали участие 46 пар и 842 эмбрионов (562 перенесли в женские парабионты, 280 – в мужские).

4 этапа эксперимента / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu

Результаты эксперимента:

Большинство эмбрионов погибли еще до рождения: плоды имели другую форму и цвет, а также атрофию или отек плаценты.

169 (30,07%) эмбрионов нормально развились в родных матках женских парабионтив, а вот в пересаженных матках самцов только 27 (9,64%). Всего 10 таких детенышей достигли зрелого возраста и не имели никаких проблем со здоровьем. Ученые говорят, что самцы крыс, которые рожали, также "чувствовали себя нормально".

В целом эксперимент оказался успешным лишь на 3,68%.

Мы сделали вывод, что нормальное развитие эмбрионов у самцов млекопитающих зависит от механизма, который связан именно с влиянием крови беременных самок. Чтобы проверить наше предположение, 90 эмбрионов на стадии бластоцисты трансплантировали только в пересаженые матки мужских парабионтов: по итогам мы не обнаружили у них нормальные эмбрионы, которые развиваются,

– подытожили исследователи.

Реакция мирового сообщества

Против эксперимента выступили многие журналисты и ученые. Организация по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) также возмущена этим исследованием.

После того как самцов кастрировали и насильно связали их с самкой, разрезали и имплантировали матку, в них помещали эмбрионы – все ради того, чтобы увидеть, смогут ли они успешно провести потомство. Такие эксперименты продиктованы исключительно интересом и никак не влияют на наши знания о репродуктивной системе человека,

– заявила старшая советник по научной политике PETA Эмили Макайвор.