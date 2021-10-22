Самое долгое заболевание: женщина 335 дней боролась с коронавирусом

Американские врачи описали самый длительный ход COVID-19 – из-за ослабленного иммунитета инфекция циркулировала в организме пациентки почти год.

Почти год с коронавирусом

Уникальный клинический случай зарегистрировали в больнице Национального института здоровья в Бетесде. Первый раз 47-летняя женщина была госпитализирована с COVID-19 весной 2020 года. За три года до этого она прошла успешное лечение лимфомы.

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Через девять месяцев во время очередного обследования у нее вновь подтвердился коронавирус, при этом у пациентки не было симптомов заболевания. Сначала врачи предположили, что тест дал ложно-положительный результат, но через месяц у женщины вновь подтвердился COVID-19, а вирусная нагрузка возросла.

Секвенирование генома показало, что этот тот же вирус, который обнаружили у пациентки в 2020 году, то есть это не было повторное заражение. Женщина вновь прошла курс лечения от коронавируса, и лишь через 335 дней после заражения она получила отрицательный тест.

Почему заболевание длилось так долго

По мнению врачей, длительная циркуляция вируса в организме пациентки связана с лечением онкозаболевания. Пациентка получала CAR-T клеточную терапию, основанную на использовании собственных клеток пациента для разрушения злокачественных клеток. Лечение помогло победить рак, но при этом снизило уровень В-клеток, участвующих в выработке нейтрализующих антител.

Другие случаи долгого течения коронавируса

Ранее ученые из США описали несколько случаев длительного коронавируса как у взрослых, так и у детей с ослабленным из-за онкозаболевания иммунитетом. Пятилетняя девочка болела коронавирусом три месяца, мальчик того же возраста – 96 дней, легочные поражения сохранялись до 250 дней. Самый тяжелый случай пришелся на молодого человека 20-25 лет, который на момент заражения получал химиетерапию. Инфекция оставалась в его организме 250 дней вместе с тяжелыми симптомами.