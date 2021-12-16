Как украинцы относились к сексу и интимной жизни в 2021 году, кто стал самым сексуальным творцом Украины, какие еще мифы удалось развеять и какими исследованиями порадовали ученые – все это и не только мы собрали в итоговом материале Здоровье 24.
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Почему важно заниматься сексом
Источник: Минздрав
4 сентября отмечается Всемирный день сексуального здоровья. В Минздраве Украины акцентировали, что занятие сексом – полезно для здоровья человека. В первую очередь потому, что он улучшает иммунную систему, повышает кровоснабжение и обеспечивает нас положительными эмоциями.
"Люди, имеющие регулярную половую жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма неинфекционным заболеваниям. Благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система", – рассказали в пресс-службе Минздрава.
Кроме того, регулярный секс повышает сексуальную энергию и способствует увеличению полового влечения. У женщин во время секса улучшается влагалищное кровоснабжение, эластичность влагалища. Секс способствует улучшению самочувствия, приливу энергии и положительным эмоциям.
Также секс способствует снижению АД и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.
"Важно помнить главное правило безопасного секса – он должен происходить по добровольному и осознанному согласию партнеров и быть защищенным", – подчеркнули в Минздраве.
Как украинцы оценивают свою сексуальную жизнь
Источник: Gradus Research
Украинцев спросили, насколько секс важен в их жизни. В опросе приняли участие 1099 мужчин и женщин из разных регионов Украины, проживающих в городах с населением 50 тысяч жителей и более. Возраст опрошенных – 18–60 лет.
- Большинство украинцев, а именно 64% опрошенных, в 2021 году положительно оценили свою сексуальную жизнь.
- Наибольший процент сексуально недовольных среди возрастной группы составляет 18–24 – 44%.
- 78% опрошенных назвали секс важной составляющей отношений с партнером.
- 80% опрошенных считают, что брак требует безусловной верности, однако старшие респонденты чаще высказывают мнение, что измены не обязательно должны приводить к разрыву отношений.
Первый секс
Как ни странно, несмотря на все стереотипы о "похотливой молодежи", которая якобы ведет беспорядочную сексуальную жизнь, 45% опрошенных потеряли девственность после 18. Четверть молодежи в возрасте от 18 до 24 лет до сих пор девственники. Жители Киева чаще указывают на первый секс в возрасте до 16 лет – 19%, по сравнению с 12% среди всех респондентов.
Мифы, которые пора забыть
Наша сексуальность часто обременена мифами, с помощью которых можно просто и удобно объяснить что-нибудь в своей сексуальной жизни вместо того, чтобы получать собственный опыт. В основе мифов о сексе лежит потребность в безопасности и преодолении растерянности и тревоги перед неизвестным.
Но если начать разбираться, оказывается, что мужчинам нужен не только секс, а женский оргазм – никакой не секрет.
Мы выбрали несколько распространенных мифов, которые могут навредить в сексе и жизни.
- Презервативы не следует использовать при оральном сексе
По данным исследования CHOICE, 41% людей неправильно используют презервативы, что снижает их эффективность. В то же время кондомы до сих пор являются наиболее эффективным средством защиты от ВИЧ и других болезней, передающихся половым путем. Во время орального секса невозможно забеременеть, но существует риск инфицирования заболеваниями.
- Секс – это физиологическая потребность
Физиологические потребности – это те, без которых мы не можем жить: еда, вода, сон, воздух. Отсутствие секса не влияет на жизнеспособность организма. Естественно, секс может выполнять репродуктивную функцию. Но даже без нее можно иметь наполненную, счастливую жизнь. Например, асексуалы могут не испытывать сексуального влечения или быть незаинтересованными в сексе, не имея к нему негативного отношения.
- Долгое отсутствие секса вредно для здоровья
Воздержание от секса не приводит к прямым тяжелым последствиям для физического здоровья. Так называемого спермотоксикоза у мужчин нет. Если сперматозоиды не тратятся, они уничтожаются в предстательной железе сперматофорами, специальными клетками.
- Секс и любовь – это одно и то же
Не стоит отрицать, что совпадение "любовь = секс" тоже бывает. Но на практике сильная эмоциональная связь и привязанность могут влиять наоборот и отбивать сексуальное желание. За этим мифом может быть спрятан, например, запрет иметь чувства к кому-то близкому, сложившийся в детстве, или же предыдущий травматический опыт.
Есть и другая сторона этого мифа: "Сексом нужно заниматься только с теми, к кому есть сильные чувства". Это часто транслируется в религиозной морали или нормативной этике. Но на практике все бывает очень по-разному.
Новые интересные исследования касательно секса
Лучшее время для секса
Лучшее время для того, чтобы заняться сексом, наступает через 45 минут после пробуждения, в идеале – в 7:30 утра. Об этом говорится в исследовании ведущей британской компании по здравоохранению Forza Supplements.
Отмечается, что "уровень энергии достигает максимума после хорошего ночного отдыха, что свидетельствует о большей выносливости у обоих полов".
Приток эндорфинов, вызванный сексом, снижает кровяное давление и уровень стресса, а также заставляет нас чувствовать себя бодрее к концу дня.
– отметили специалисты.
Вакцины от COVID-19 не снижают количество спермы
Результаты исследований противоречат фейкам в соцсетях о том, что вакцины от COVID-19 влияют на фертильность. Вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna не уменьшают количество или качество спермы у мужчин, а могут даже увеличить количество выделяемой спермы.
Хотя вакцины от COVID-19 не влияют на сперму, это делает сам коронавирус. Немецкое исследование, проведенное в начале 2021 года, показало, что сама болезнь вызывает воспаление спермы, она становится менее подвижной.
В Украине открыли тендер на масштабное исследование среди геев
Центр общественного здоровья Минздрава Украины в 2021 году планировал провести масштабное биоповеденческое исследование о возможных рисках инфицирования ВИЧ, гепатитом и сифилисом среди мужчин, у которые есть секс с мужчинами. Об этом объявили 10-миллионный тендер, чтобы оценить эпидемическую ситуацию и разработать мероприятия по преодолению эпидемии. Эти исследования будут охватывать 6 900 человек из группы риска в 16 городах.
Так, по информации организации, биоповеденческие исследования являются нормальной практикой во всех странах мира. Они позволяют эпидемиологам понять:
- как люди, которые находятся в группе риска к инфицированию какой-либо болезнью, ведут себя;
- как вирус или инфекция распространяется;
- как сделать программы по профилактике эффективными и доступными.
Секс-кукла с искусственным интеллектом
Американская фирма RealDoll, производящая секс-куклы, опубликовала в соцсети фотографию куклы по имени Стефани.
Это произошло после того, как эксперт заявил, что новую волну секс-роботов с искусственным интеллектом будет "трудно отличить от живых людей". Некоторые из роботов-кукол способны на мимику, беседы и имитировать оргазмы.
Секс и литература
Худшее описание секса в литературе
Эта тема не обошла и художественное поле. Так, писатель Андрей Любка получил премию "Золотой хрен" за самое плохое описание секса в украинской литературе за прошлый год. Награду завоевал его роман "МУР".
Что такое премия "Золотой хрен"Победителя определяют ежегодно за худшее (неуместное, грубое, безвкусное) описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы. Номинируются также описания прелюдии и мастурбации.
В своей книге "МУР" писатель сравнил сцену жесткого секса с украинской политикой. Так, герой романа "вставлял за незаконную приватизацию" и напоминал о "преступном режиме Януковича" через анальное проникновение работнице Милене одного из партийных штабов.
Андрей Любка пишет: "Я дер її, як останню сучку. У якийсь момент я усвідомив, що це моя помста всій українській політиці. Оскільки українські політики роками мали нас усіх у дупі, то тепер я мав у дупу її, українську політику. Я вставляв їй за незаконну приватизацію, бив по сраці за вбивство Чорновола, тягнув за волосся за Стіл національної єдності й поразку Помаранчевої революції, … за злочинний режим Януковича й політичні репресії, і кінчив у неї, навіть не спробувавши вийти, за всі сфальсифіковані вибори й змарновані надії нашого народу! Ось що я думаю про їхню політику".
Самый сексуальный творец Украины
Рейтинг народного знака отличия "Золотой Лифон" 2021 года возглавил поэт Юрий Издрык. Его назвали самым сексуальным творцом Украины.
59-летний Юрий Издрык недавно удивил публику откровенной обнаженной фотосессией для сборника своих стихов Naked One. Прошедшие два года рейтинг возглавлял поэт Сергей Жадан. В этом году он занял второе место.
Фотосессия Издрыка / Фото Naked One
Курьезные новости
В учебнике по украинскому языку нашли ссылку на порносайт
В учебнике по украинскому языку за 10 класс для общеобразовательных школ нашли ссылку на порносайт – вместо веб-страницы города Новомиргорода ученики попадают на сайт с запрещенным содержанием. Авторы учебника подчеркнули, что это работа хакеров.
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Секс за 100 тысяч гривен на ратуше Ивано-Франковска
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отреагировал на секс-инцидент на смотровой площадке ратуши. Глава города предложил ввести "новую услугу", а от вырученных денег провести ремонт здания.
"Новую услугу введем на ратуше! 100 000 гривен за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить КП Центр развития города и рекреации", – написал мэр на своей странице в фейсбуке.
Секс и религия
Не обошел тему секса в этом году и Папа Римский. Он рассказал, что не считает внебрачный секс самым серьезным грехом. Франциск сказал, что гордость и ненависть являются самыми тяжелыми из грехов. Также во время своего визита в Грецию Папа призвал молодых людей не соблазняться современными "сиренами" потребительства.