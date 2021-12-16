Как украинцы относились к сексу и интимной жизни в 2021 году, кто стал самым сексуальным творцом Украины, какие еще мифы удалось развеять и какими исследованиями порадовали ученые – все это и не только мы собрали в итоговом материале Здоровье 24.

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Почему важно заниматься сексом

Источник: Минздрав

4 сентября отмечается Всемирный день сексуального здоровья. В Минздраве Украины акцентировали, что занятие сексом – полезно для здоровья человека. В первую очередь потому, что он улучшает иммунную систему, повышает кровоснабжение и обеспечивает нас положительными эмоциями.

"Люди, имеющие регулярную половую жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма неинфекционным заболеваниям. Благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система", – рассказали в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, регулярный секс повышает сексуальную энергию и способствует увеличению полового влечения. У женщин во время секса улучшается влагалищное кровоснабжение, эластичность влагалища. Секс способствует улучшению самочувствия, приливу энергии и положительным эмоциям.

Также секс способствует снижению АД и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересный факт! Во время сексуальных активностей человек в минуту теряет примерно 5 калорий.

"Важно помнить главное правило безопасного секса – он должен происходить по добровольному и осознанному согласию партнеров и быть защищенным", – подчеркнули в Минздраве.

Как украинцы оценивают свою сексуальную жизнь

Источник: Gradus Research

Украинцев спросили, насколько секс важен в их жизни. В опросе приняли участие 1099 мужчин и женщин из разных регионов Украины, проживающих в городах с населением 50 тысяч жителей и более. Возраст опрошенных – 18–60 лет.

Большинство украинцев, а именно 64% ​​опрошенных, в 2021 году положительно оценили свою сексуальную жизнь.

Наибольший процент сексуально недовольных среди возрастной группы составляет 18–24 – 44%.

78% опрошенных назвали секс важной составляющей отношений с партнером.

80% опрошенных считают, что брак требует безусловной верности, однако старшие респонденты чаще высказывают мнение, что измены не обязательно должны приводить к разрыву отношений.

Интересно! Подавляющее большинство респондентов (57%) занимаются сексом раз в неделю и чаще. Мужчины декларируют, что занимаются сексом чаще женщин. Женщины чаще имитируют оргазм: 64% указывают на то, что делали это хотя бы раз в жизни, в то время как среди мужчин этот процент составляет 23%.

Первый секс

Как ни странно, несмотря на все стереотипы о "похотливой молодежи", которая якобы ведет беспорядочную сексуальную жизнь, 45% опрошенных потеряли девственность после 18. Четверть молодежи в возрасте от 18 до 24 лет до сих пор девственники. Жители Киева чаще указывают на первый секс в возрасте до 16 лет – 19%, по сравнению с 12% среди всех респондентов.

Мифы, которые пора забыть

Наша сексуальность часто обременена мифами, с помощью которых можно просто и удобно объяснить что-нибудь в своей сексуальной жизни вместо того, чтобы получать собственный опыт. В основе мифов о сексе лежит потребность в безопасности и преодолении растерянности и тревоги перед неизвестным.

Но если начать разбираться, оказывается, что мужчинам нужен не только секс, а женский оргазм – никакой не секрет.

Мы выбрали несколько распространенных мифов, которые могут навредить в сексе и жизни.

Презервативы не следует использовать при оральном сексе

По данным исследования CHOICE, 41% людей неправильно используют презервативы, что снижает их эффективность. В то же время кондомы до сих пор являются наиболее эффективным средством защиты от ВИЧ и других болезней, передающихся половым путем. Во время орального секса невозможно забеременеть, но существует риск инфицирования заболеваниями.

Секс – это физиологическая потребность

Физиологические потребности – это те, без которых мы не можем жить: еда, вода, сон, воздух. Отсутствие секса не влияет на жизнеспособность организма. Естественно, секс может выполнять репродуктивную функцию. Но даже без нее можно иметь наполненную, счастливую жизнь. Например, асексуалы могут не испытывать сексуального влечения или быть незаинтересованными в сексе, не имея к нему негативного отношения.

Долгое отсутствие секса вредно для здоровья

Воздержание от секса не приводит к прямым тяжелым последствиям для физического здоровья. Так называемого спермотоксикоза у мужчин нет. Если сперматозоиды не тратятся, они уничтожаются в предстательной железе сперматофорами, специальными клетками.

Секс и любовь – это одно и то же

Не стоит отрицать, что совпадение "любовь = секс" тоже бывает. Но на практике сильная эмоциональная связь и привязанность могут влиять наоборот и отбивать сексуальное желание. За этим мифом может быть спрятан, например, запрет иметь чувства к кому-то близкому, сложившийся в детстве, или же предыдущий травматический опыт.

Есть и другая сторона этого мифа: "Сексом нужно заниматься только с теми, к кому есть сильные чувства". Это часто транслируется в религиозной морали или нормативной этике. Но на практике все бывает очень по-разному.