Как коронавирус влияет на легкие после болезни: ученые опровергли главную "страшилку"

Ученые проанализировали данные тех, кто перенес COVID-19 со средней или высокой степенью тяжести, а затем испытывал какие-то сложности с легкими. Они выяснили, действительно ли последствия болезни будут существенными и долговременными.

Речь идет об затрудненном дыхании, склонности к респираторным заболеваниям и тому подобное. Так, во всех случаях, когда пациенты имели проблемы с легкими, не удалось проследить какую-то связь с недавним недугом.

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В общем, на протяжении всей пандемии появлялись исследования, свидетельствовавшие о том, что коронавирус способен существенно влиять на организм переболевших пациентов. Последствий есть множество, впрочем самый распространенный и серьезный из тех, о которых говорят ученые – это риск получить проблемы, связанные с легкими.

Недавнее исследование группы американских медиков показывает, что если такие случаи с долговременными последствиями и действительно бывают. Если и такое случается, то только у редких пациентов.

Что выяснили ученые

Итак, если вы перенесли коронавирус и ваши легкие попали "под удар", это еще не значит, что негативный эффект обязательно продлится очень долго, отметили авторы исследования.

Проще говоря, нет никаких оснований утверждать, что коронавирус оказывает долгосрочное негативное влияние на легкие пациентов,

– подытожил Заид Абдельсаттар, ведущий автор исследования.

Исследователь сделал вывод – если вы болели COVID-19 и полностью выздоровели (то есть ваши снимки легких "чистые"), то легочные ткани также можно считать полностью здоровыми. То есть, специалисты не обнаружили четких острых гистопатологических изменений, свидетельствующих о постоянном повреждении легких.

Важность исследования

Важность этого исследования он объясняет тем, что аутопсия пациентов, которые умерли от осложнений при COVID-19, часто показывает серьезные осложнения именно в легких.

. Аутопсия – это патологоанатомическая или судебно-медицинская процедура, посмертное вскрытие или исследование тела, в частности органов и тканей.

Абдельсаттар считает, что все же нужны дальнейшие исследования, которые дали бы возможность понять, почему некоторые пациенты полностью восстанавливаются после болезни, а другие – нет.