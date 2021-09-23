На самом деле смартфоны не очень вредят школьникам – и вот почему

Команда специалистов из Института поведенческой генетики изучила данные о здоровье и психическом развитии почти 12 тысяч детей. Все они среднем проводили перед экраном по 4 или 5 часов, не считая школьных занятий и домашних заданий.

Авторы пришли к неожиданному выводу: школьники, проводят больше времени, уставившись в смартфоны и планшеты, совсем не одиноки и не коммуникабельны. Оказывается, у таких детей круг друзей даже шире.

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Это одно из немногих масштабных исследований, которое говорит о "пользе" гаджетов. В целом наблюдали за детьми в возрасте 9 – 10 лет.

Как объяснили такие неоднозначные выводы

Понятно, что родители выражают свою обеспокоенность тем, что новое поколение с детства привыкает к смартфонам и другим гаджетам. Есть и ряд исследований, которые утверждают, что частое использование гаджетов ухудшает психическое здоровье детей. Другие ученые – не находят четкой зависимости самочувствия молодежи от цифровых технологий и советуют не спешить с выводами.

Связь между смартфоном и психическим здоровьем

Во-первых, ученые в новом исследования выяснили, что мальчики тратили в среднем на 45 минут больше на цифровые развлечения. При этом они выбирали играть в видеоигры, тогда как девочки обычно – общение в социальных сетях.

Во-вторых – и это важнее – исследование действительно выявило связь между длительным экранным временем и плохой успеваемостью, недосыпом или нарушением дисциплины. Однако она была слабой. Другие факторы, например, социально-экономический статус – влияли на эти параметры существенно сильнее.

В-третьих, авторы не обнаружили причинно-следственная связь между экранным временем и определенными проблемами с поведением или синдромом дефицита внимания. Но некоторые родители чаще других используют гаджеты, чтобы отвлечь детей с проблемами в концентрации внимания.

Наконец, анализ показывает, что экранное время коррелирует с количеством друзей и знакомых ребенка. По предположению авторов, "социальная природа такого использования экранного времени укрепляет дружеские отношения между сверстниками и позволяет им оставаться на связи даже когда они далеко друг от друга".

Недостаток исследования

Следует подчеркнуть, что несмотря на значительный объем выборки, исследования обладает тем же недостатком, что и большинство аналогичных работ, посвященных экранном времени – об использовании устройств отчитываются сами опрошенные. В этом случае могут существовать значительные расхождения.