На самом деле жестокие видеоигры не провоцируют детей на насилие: исследование
Источник:EurekAlert
Зачастую насильственные видеоигры связывают с жестокостью в реальной жизни. Однако доказательств, подтверждающих эту связь, нет.
Игры и жестокость в реальной жизни
На самом деле жестокие видеоигры не провоцируют детей на насилие в отношении людей в реальной жизни. К таким выводам пришла доктор Агне Сузиделит из Лондона. Она исследовала взаимосвязь выхода новых игр с вспышками агрессии на примере поведения мальчиков от 8 до 18 лет.
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Исследовательница разделила насильственное поведение на 2 типа:
- в отношении людей;
- к собственности, вещам.
Оказалось, жестокие игры не способствуют росту насилия в обществе. Однако родители сообщили, что после сеансов игры мальчики с большей вероятностью крушили разные вещи.
Эти результаты позволяют предположить, что жестокие видеоигры могут делать детей более возбужденными и причудливыми, но этот эффект не переходит в насилие в отношении других людей – именно оно нас больше всего беспокоит.
– заявила Сузиделит.
Вероятно, как пояснила она, дело в том, что в видеоигры обычно играют дома, где меньше возможностей выплеснуть агрессию. Эта невозможность выявить жестокость особенно важна в случае со склонными к насилию мальчиками.
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Она считает, что исследование показало: ограничение продажи жестоких игр несовершеннолетним не снизит уровень насилия в обществе.