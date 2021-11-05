На самом деле жестокие видеоигры не провоцируют детей на насилие: исследование

Зачастую насильственные видеоигры связывают с жестокостью в реальной жизни. Однако доказательств, подтверждающих эту связь, нет.

Игры и жестокость в реальной жизни

На самом деле жестокие видеоигры не провоцируют детей на насилие в отношении людей в реальной жизни. К таким выводам пришла доктор Агне Сузиделит из Лондона. Она исследовала взаимосвязь выхода новых игр с вспышками агрессии на примере поведения мальчиков от 8 до 18 лет.

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Исследовательница разделила насильственное поведение на 2 типа:

в отношении людей;

к собственности, вещам.

Оказалось, жестокие игры не способствуют росту насилия в обществе. Однако родители сообщили, что после сеансов игры мальчики с большей вероятностью крушили разные вещи.

Эти результаты позволяют предположить, что жестокие видеоигры могут делать детей более возбужденными и причудливыми, но этот эффект не переходит в насилие в отношении других людей – именно оно нас больше всего беспокоит.

– заявила Сузиделит.

Вероятно, как пояснила она, дело в том, что в видеоигры обычно играют дома, где меньше возможностей выплеснуть агрессию. Эта невозможность выявить жестокость особенно важна в случае со склонными к насилию мальчиками.

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Она считает, что исследование показало: ограничение продажи жестоких игр несовершеннолетним не снизит уровень насилия в обществе.