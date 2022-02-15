Как самостоятельно проверить грудь на рак: пошаговая инструкция

Каждой женщине необходимо следить за состоянием груди – регулярно посещать врача и проводить самообследование. Конечно, самодиагностика не заменяет медицинский осмотр и скрининговую маммографию, но позволит выявить любые изменения на ранних стадиях.

Для чего проводить самообследование груди

При ощупывании груди можно увидеть небольшие уплотнения – это первые тревожные признаки мастопатии. Они имеют четкие границы, подвижны, могут локализоваться в одном месте или распространяться по всему объему молочных желез.

Читайте также: Беременность после 30: какие существуют риски и как подготовиться к зачатию и родам

В начале патологического процесса уплотнения мелкие, но со временем они увеличиваются. Чтобы контролировать состояние молочных желез, достаточно раз в месяц проводить самодиагностику.

Мастопатия не повышает риск рака молочной железы. Подобные фиброзно-кистозные изменения случаются довольно часто. Врачи точно не знают, что вызывает мастопатию, вероятно, это состояние связано с гормональными изменениями во время менструального цикла, которые так влияют на ткань молочной железы. Но следует учитывать, что мастопатия может затруднить обнаружение новой опухоли или других аномальных изменений этого органа. Поэтому важно регулярно осматривать грудь и при обнаружении любых тревожных признаков обращаться к врачу.

Когда проводить осмотр груди

Врачи советуют обследовать грудь через неделю после окончания менструации. Если у вас наступила менопауза, можно выбрать любой день для обследования. Для самообследования вам понадобится зеркало и хорошо освещенное помещение, где вам никто не будет мешать.

Как проводить самодиагностику груди

Сядьте или встаньте без одежды и без бюстгальтера перед зеркалом, свесив руки вдоль тела. Проверьте симметричность груди, нет ли на ней ямочек, изменений в размере или форме. Проверьте, не вогнуты ли ваши соски внутрь, нет ли выделения. Осмотрите грудь, подняв руки над головой и сжав ладони вместе. Также проверьте подмышечные впадины – не увеличены ли лимфоузлы. Поднимите грудь, чтобы проверить симметричность груди в этом положении.

Затем проведите аналогичный ручной осмотр: