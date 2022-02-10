Но в ведомстве отметили, что эти упражнения и рекомендации в этом памятке не заменяют индивидуальные упражнения или рекомендации, которые мог посоветовать врач.

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Что делать при одышке

Часто после пребывания в больнице пациенты испытывают проблемы с дыханием. Поэтому человек может чувствовать себя встревоженно, что может еще больше усугублять проблемы с дыханием.

Ситуация с одышкой будет улучшаться по мере медленного увеличения физической активности и выполнения упражнений.

Если у вас возникает сильная одышка и состояние не улучшается, когда вы делаете эти упражнения и техники, необходимо обратиться к врачу.

Как облегчить одышку / Инфографика ВОЗ

Техники дыхания

Контролируемое дыхание

Эта техника поможет расслабиться и контролировать дыхание.

Сядьте удобно, опираясь на что-то спиной;

Положите одну ладонь на грудь, а другую – на живот;

Закройте глаза, если это поможет расслабиться (если нет, оставьте глаза открытыми) и сконцентрируйтесь на дыхании;

Медленно вдыхайте носом (или ртом, если вы не можете дышать носом), а выдыхайте ртом;

Дыша, вы почувствуете, что ладонь на животе поднимается выше, чем на груди;

Применяйте минимум усилия и дышите медленно, расслабленно и плавно.

Ритмическое дыхание

Эта техника полезна при выполнении действий, которые могут потребовать больше усилий и могут вызвать одышку. К примеру, когда вы поднимаетесь по лестнице или идете вверх. Помните, что не нужно торопиться.

Разбейте действие на маленькие части, чтобы его было проще выполнить без усталости и без одышки;

Сделайте вдох перед тем, как сделать "усилие", например перед тем, как подняться на одну ступеньку;

Сделайте выдох, когда делаете это "усилие", например, при подъеме на одну ступеньку;

Вам может помочь, если вы будете вдыхать носом, а выдыхать ртом.

Физические упражнения после выписки из больницы: что следует знать

Физические упражнения являются важным условием выздоровления после тяжелой формы COVID-19. Они могут помочь улучшить физическое состояние, уменьшить одышку, повысить мышечную силу, улучшить процесс мышления.

Обратите внимание: Если вам было трудно передвигаться перед госпитализацией, вы падали перед или во время госпитализации, есть другие болезни или травмы, которые могут угрожать вашему здоровью во время выполнения упражнений или вас выписали из больницы с назначением медицинского кислорода то необходимо, чтобы при выполнении упражнений с вами рядом находился другой человек.



Более того, если вам назначили медицинский кислород, перед выполнением упражнений сначала необходимо обсудить необходимость и условия его использования с медицинским работником.

Оздоровительные упражнения / Инфографики ВОЗ

Не забывайте, что чувствовать одышку во время физических упражнений нормально, это безопасно и безвредно. Постепенно приходя в соответствующую физическую форму, вы будете ощущать одышку все меньше. Чтобы улучшить физическую форму, одышка во время физических упражнений должна быть средней или тяжелой.

Перед упражнениями всегда делайте разминку, а после них заминку.

Упражнения для разминки / Источник: ВОЗ

Вправи для заминки:



Упражнения для заминки / Инфографика ВОЗ



Упражнения для заминки / Инфографика ВОЗ

Дополнительные упражнения для предплечий и ног от ВОЗ: