Как самостоятельно снизить риск деменции

Переход к здоровому образу жизни может снизить вероятность развития деменции у людей с высоким риском из-за болезни у прямых родственников.

Деменция у одного из членов семьи – серьезный фактор риска заболевания у близких родственников. Он может увеличивать вероятность на 75%.

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Как проходило исследование

В исследовании ученые проанализировали данные о 302 тысячах участников британского биобанка. Во время начала наблюдения, тогда им было 50 – 73 года, никто из них не страдал от деменции. Они заполнили подробные анкеты о своей семье и образе жизни. Ученые давали им по одному баллу за каждый из этих факторов здорового образа жизни:

Здоровое питание с большим количеством фруктов и овощей и редким употреблением обработанной пищи.

Физическая активность – не менее 150 минут умеренных или интенсивных нагрузок в неделю.

Сон – от 6 до 9 часов в сутки.

Отсутствие злоупотребления алкоголем.

Некурение.

Нормальный вес (отсутствие ожирения).

Деменция и здоровый образ жизни

За 8 лет наблюдения деменция развилась у 0,6% участников исследования. У людей с семейной историей деменции ее риск был примерно на 70% выше. Однако здоровый образ жизни (6 баллов) сокращал этот риск в два раза по сравнению с риском тех, кто набрал не более 2 баллов. У людей с тремя и более здоровыми привычками вероятность развития деменции снижалась на 30%.

Авторы исследования считают, что эти данные свидетельствуют, что даже небольшие изменения (всего три здоровых привычки) могут существенно снизить риск развития деменции у людей с семейной историей этого расстройства.