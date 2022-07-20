Самоубийство с помощью пищевой добавки

Нитрит натрия – это белая соль, обычно используемая для сушки мяса и рыбы. Но в последние годы его также используют как яд для самоубийц.

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Об отравлении нитритом натрия до недавнего времени не было информации. Однако в последние несколько лет количество случаев растет экспоненциально. Похоже, эта тенденция обусловлена ​​онлайн-форумами, где подробно описывают, как применить нитрит натрия для самоубийства.

Amazon стал ключевым рынком для сбыта этого вещества, это привело к судебным тяжбам от семей погибших (нитрит натрия больше не отражается в первых результатах поиска на сайте.) Другие онлайн-рынки, включая Etsy и eBay, запретили продажу этого вещества.

Симптомы отравления нитритом натрия

Отравление нитритом натрия трудно идентифицировать, и смерть может показаться естественной, если не провести исследования. Употребление нитрита натрия вызывает метгемоглобинемию – заболевание крови, при котором в клетки поступает слишком мало кислорода, что может быстро привести к гипоксии, а иногда и к смерти.

У многих пациентов частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту, а кожа синевато-фиолетовая. Другие симптомы включают в себя низкий уровень кислорода и шоколадно-коричневую кровь. Антидотом является быстрое применение метиленового синего.

Что делать

В мае прошлого года Институт безопасной медицины Канады рекомендовал всем отделениям неотложной помощи иметь под рукой синий метилен для лечения пациентов с отравлением нитритом натрия. Поскольку пищевая промышленность использует нитрит натрия в законных целях, предотвращение отравлений путем ограничения доступа к веществу может быть сложной задачей.

Однако некоторые врачи утверждают, что законодатели могут вмешаться, чтобы заблокировать приобретение нитрита натрия в Интернете.