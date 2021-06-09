На данный момент в Китае самые быстрые темпы вакцинации и производства препаратов в мире. Если властям страны удастся сохранить эту скорость, то за лето все население Китая будет привито.
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Кроме этого, Китай обещает продолжить масштабный экспорт препаратов. Поэтому другие страны тоже смогут быстро покрыть свои потребности.
Темпы вакцинации в Китае поражают
- Ежедневное количество введенных вакцин в Китае составляет почти 60% от ежедневного количества использованных доз по всему миру. Так, ежедневно в мире от коронавируса в среднем прививаются по 35 миллионов человек.
- Сейчас в Китае проживает около 1,4 миллиарда человек. В стране использовали уже по меньшей мере 778 миллионов доз вакциныот COVID-19.
- По статистике, около 87% взрослого населения в городах получили хотя бы одну дозу препарата.
Если темпы вакцинации останутся такими же, то все население страны вакцинируют в течение 3 месяцев. Но некоторые эксперты прогнозируют замедление, так как быстро вакцинировать людей в небольших сельских районах будет гораздо сложнее.
Какие вакцины используют
В Китае вакцинируют двумя препаратами CoronaVac и Sinovac. Во время исследований они продемонстрировали 51% и 79% эффективности соответственно.
Оба препарата уже одобрили в ВОЗ для экстренного использования.
Что известно о поставках COVID-вакцин из Китая
Сейчас Китай уже поставил 350 миллионов доз вакцин в более чем 75 стран мира. В целом в стране планируют произвести около 3 миллиарда доз в 2021 году и до 5 миллиардов доз в 2022 году.
Стоит заметить, что в отличие от тех же Pfizer и Moderna, в китайские вакцины входит инактивированный вирус. Производство таких препаратов гораздо сложнее и дольше.
Инженер-химик и специалист по производству вакцин Золтан Кис из Имперского колледжа Лондона рассказал, что для того, чтобы вырастить инактивированный вирус, нужны большие биореакторы, а сам процесс может занять месяцы. Ученый добавил, что "по этой причине скорость вакцинации в стране особенно впечатляющая".