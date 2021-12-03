Какие вызовы поступают на "103" чаще всего?
Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.
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Люди не следят или не желают следить за своим здоровьем и не обращаются к семейным врачам. Затем они обращаются к нам, как к последнему шансу на свое спасение,
– заметил Владимир Ананевич.
Также, по словам медика, из-за пандемии коронавируса сейчас многие пациенты с проблемами с дыханием, часто бывают пострадавшие в результате ДТП.
Другая частая причина обращений – инсульты.
Фактически каждое дежурство у нас есть вызов на инсульт или подозрение на инсульт. Инфаркты несколько реже, но встречаются,
– добавил врач.
Какие вызовы в приоритете
Владимир Ананевич выделил две категории приоритетных вызовов:
- критические – когда пациент находится в угрожающем для жизни состоянии.
- экстренные – когда нет прямой угрозы жизни, но есть значительная угроза здоровью пациента. А в таких случаях задержка может поставить под угрозу жизнь.
В то же время наименьший приоритет предоставляют неэкстреным случаям, которые, в принципе, не относятся к сфере "скорой", в частности пациентам с гипертонией.
Хронические пациенты или люди с гипертонической болезнью, которые должны регулярно принимать лекарственные средства, чтобы их состояние не ухудшалось,
– отметил медик.
За сколько времени карета скорой должна прибыть на место вызова?Медик объяснил, что это зависит от классификации вызова. Так, критический вызов – до 10 минут, экстренный – до 20 минут. Эти два вида вызовов фактически относятся к скорой помощи и медицине катастроф.
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