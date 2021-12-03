Какие вызовы поступают на "103" чаще всего?

Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.

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Люди не следят или не желают следить за своим здоровьем и не обращаются к семейным врачам. Затем они обращаются к нам, как к последнему шансу на свое спасение,

– заметил Владимир Ананевич.

Также, по словам медика, из-за пандемии коронавируса сейчас многие пациенты с проблемами с дыханием, часто бывают пострадавшие в результате ДТП.

Другая частая причина обращений – инсульты.

Фактически каждое дежурство у нас есть вызов на инсульт или подозрение на инсульт. Инфаркты несколько реже, но встречаются,

– добавил врач.

Какие вызовы в приоритете

Владимир Ананевич выделил две категории приоритетных вызовов:

критические – когда пациент находится в угрожающем для жизни состоянии.

экстренные – когда нет прямой угрозы жизни, но есть значительная угроза здоровью пациента. А в таких случаях задержка может поставить под угрозу жизнь.

В то же время наименьший приоритет предоставляют неэкстреным случаям, которые, в принципе, не относятся к сфере "скорой", в частности пациентам с гипертонией.

Хронические пациенты или люди с гипертонической болезнью, которые должны регулярно принимать лекарственные средства, чтобы их состояние не ухудшалось,

– отметил медик.

За сколько времени карета скорой должна прибыть на место вызова? Медик объяснил, что это зависит от классификации вызова. Так, критический вызов – до 10 минут, экстренный – до 20 минут. Эти два вида вызовов фактически относятся к скорой помощи и медицине катастроф.

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