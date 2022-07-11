Zolgensma

2 125 000 долларов – стоимость одноразовой процедуры внутривенного введения препарата. Для сравнения: за эти деньги можно купить 5-комнатную квартиру в центре Парижа и еще на ремонт останется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина впервые получила самый дорогой препарат в мире для лечения спинальной мышечной атрофии

Это препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) – редкого генетического заболевания, ослабляющего мышцы и вызывающего проблемы с движением.

Danyelza

1056864 долларов – стоимость годового курса препарата с 48 ампул. При этом стоимость одного флакона 22018 долларов. Препарат используют для лечения нейробластомы – это рак, развивающийся из незрелых нервных клеток. Почти все случаи нейробластомы возникают у младенцев и детей младше 5 лет.

Zokinvy

1 080 000 долларов – это стоимость годового курса для пациента, принимающего 4 капсулы в день. Цена препарата будет отличаться в зависимости от дозировки. Стоимость 30 капсул по 50 мг – 22 500 долларов, а за 33 600 долларов можно купить 30 капсул по 75 мг.

Препарат используется для лечения прогерии – редкого генетического заболевания, которое приводит к быстрому старению детей, начиная с первых лет жизни.

Folotyn

900 000 долларов – приблизительная стоимость одного цикла приема лекарства. Дозировка препарата зависит от площади поверхности тела и рассчитывается циклами, средняя продолжительность цикла – 70 дней.

Folotyn – лекарство для терапии Т-клеточной лимфомы. Причем препарат используют только в тех случаях, когда другие методы лечения не помогли. Т-клеточная лимфома – это редкий тип рака, начинающийся в лейкоцитах, их еще называют Т-клеточками. Эти клетки обычно помогают иммунной системе организма бороться с микробами.

Actimmune

819 000 долларов – стоимость курса препарата в год. Actimmune используется для предотвращения серьезных инфекций у людей с хронической гранулематозной болезнью и лечения тяжелого остеопороза. Хроническая гранулематозная болезнь 2 это наследственное заболевание, при котором фагоциты (клетки крови, обычно помогающие организму бороться с инфекциями) не работают должным образом. Поэтому у человека развивается множество инфекций в легких, коже, лимфатических узлах, печени, желудке и кишечнике или других органах. Остеопороз – генетическое заболевание, при котором кости развиваются аномально плотными.