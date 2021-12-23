Некоторые скандалы касались справедливости в оказании медицинских услуг, другие вспыхнули исключительно в кругах научного сообщества, некоторые были уголовными или связанными с политикой. Но были и такие, от которых волосы становились дыбом.

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Медицинские скандалы в 2021 году, которые запомнились больше всего

Незаконные трансплантации в Болгарии – как органы бедных украинцев пересаживали богатым иностранцам

Источник: Euractiv

Летом 2021 года в Болгарии разгорелся скандал – государственная больница выполняла операции по пересадке органов с нарушением законодательства. Получателями органов были богатые люди, которым пересаживали органы якобы "племянников" из Украины и Молдовы. Так как получить орган вне очереди можно только от близкого родственника.

За последние два года в государственной больнице было проведено 14 трансплантаций почек от живых доноров. В документах говорится, что все доноры почек — бедные "племянники" из Украины и Молдовы, а реципиенты – богатые "дяди" из таких стран, как Израиль, Япония и Оман,

– заявил министр здравоохранения Стойко Кацаров.

При этом состоятельные "дяди", получившие органы, использовали фальшивые данные. По такой схеме провели операцию одному из высокопоставленных чиновников – мужчине пересадили печень, а он магическим образом оказался в начале списка ожидания органов. Минздрав Болгарии заявил, что имеет все основания полагать, что эти люди не были родственниками.

Россия могла украсть формулу AstraZeneca

Источник: The Sun

Британские спецслужбы заявили, что Россия украла формулу вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. В Британии утверждают, что разработку оксфордских ученых якобы использовали в России при создании вакцины "Спутник V". Отмечается, что данные были похищены иностранным шпионом лично.

Обратите внимание: еще до выхода первой COVID-вакцины в свет британское правительство неоднократно заявляло о том, что российские хакеры пытались взломать сервисы компаний, которые привлечены к производству вакцины в Британии. Покойный министр по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир публично заявил, что правительство "на 95% уверено" в попытке взлома.

Тем временем в Кремле открестились от таких обвинений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газета The Sun, в которой появилась эта информация, является "глубоко не научной". Мол, это причина, чтобы не верить изданию.

Авторитетный журнал The Lancet назвал женщин "телами с вагинами"

Источник: The Telegraph

Авторов авторитетного научного журнала The Lancet обвинили в сексизме. На обложке сентябрьского номера разместили надпись, где женщин назвали "телами с вагинами". Ситуация вызвала недовольство – многие ученые начали отменять подписку и оставлять посты рецензентов.

Цитату на обложку взяли из статьи под названием Period on Display. Она касается выставки, посвященной менструации в Музее вагины в Лондоне. Автор статьи 4 раза употребляет слово женщина и лишь 1 раз – "тела с вагинами". Цитату "исторически анатомия и физиология тел с вагинами игнорировалась" решили поместить на обложку.

The Lancet назвал женщин "телами с вагинами" / Фото из твиттера журнала

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Скандал с пересадкой органов в Украине

Источник: 24 канал

В УНН заявили, что 16 октября донорскую печень якобы пересадили вне очереди. Орган получил пациент из частной клиники "Обериг" вместо пациентки государственной клиники с циррозом печени. По словам журналистов, женщина уже год стоит на очереди и по состоянию здоровья якобы является первой в очереди по системе ЕГИСТ.

Тем временем журналисты 24 канала связались с директором Украинского центра трансплант-координации Дмитрием Ковалем. Он заявил, что информация искажена. По его словам, мужчина стоял на очереди с февраля, а женщина – с мая. Кроме этого, пациентку, о которой идет речь, выбирали на операцию после этого еще 4 раза. Но трансплантацию почему-то так никто и не выполнил.

Стоит знать: С начала 2021 года в Украине функционирует Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ), которая подчиняется Украинскому центру трансплант-координации.

Система автоматически подбирает пары донор – реципиент, тем самым обеспечивая оперативную трансплантацию органов.

Детский стоматолог из Ровно била маленьких пациентов

Источник: 24 канал

Зимой 2021 года в Ровно разгорелся скандал из-за 28-летнего врача-стоматолога Инны К. По сети разлетелись видео, на которых она била и дергала детей. Все началось с того, что 9 февраля на нее пожаловались родители 2 детей. У маленьких пациентов были синяки и царапины.

На видео, которые появились в сети, женщина дергает девочку и бьет о кушетку головой мальчика. Несмотря на видеозаписи, врач все отрицает. Родители узнали своих детей на видео, поэтому в полицию поступило еще 3 заявления.

Стоматолога обвинили в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам, а Ровненская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение. После проверки в Минздраве сообщили, что горе-врач не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология. А вот лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике аннулировали.

Видеодоказательства публиковать мы не будем из-за жестокого обращения с детьми. Они опубликованы в материале редакции, которая получила видео, – Ровно онлайн.

Стоматолог издевалась над детьми во время приема / Скриншот из видео

Поиграли в Франкенштейна: негуманный и бессмысленный эксперимент на крысах

Источник: bioRxiv

В науке и медицине до сих пор проводят эксперименты на животных. Все потому, что сейчас это самый дешевый метод исследований безопасности новых препаратов или терапий, которые планируют применять на людях. И если в этой ситуации опыты над животными можно хоть как-то оправдать, то в некоторых случаях это абсолютно не имеет смысла и не несет никакой пользы, что превращает подобные опыты просто в бессмысленные издевательства.

Обратите внимание: Опыты на животных обычно проводят для оценки безопасности лекарственных препаратов. Но даже такие испытания в основном считают бесполезными, поскольку около 95% протестированных на животных лекарств не подходят для людей. Ранее Министерство сельского хозяйства США объявило, что некоторые исследования на млекопитающих постепенно прекратят к 2025 году.

В этом году ученые из Китая оплодотворили самцов крыс. Для этого грызунов подвергли кастрации, удалили им яички, правую вентральную предстательную железу и семенные пузырьки, а затем попарно соединили с самками, чтобы дать мужчинам аналогичную женскую микросреду путем кровообращения.

После этого самцам трансплантировали матку и перенесли эмбрионы на стадии бластоцисты. Часть эмбрионов подсаживали в матки самок.

Схема соединения самки и самца / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu

4 этапа эксперимента / Фото Rongjia Zhang, Yuhuan Liu

После того, как самцы дали потомство путем кесарева сечения, их разделили с самками. Большинство эмбрионов погибли еще до рождения: плоды имели другую форму и цвет, а также атрофию или отек плаценты. В целом эксперимент оказался успешным всего на 3,68%.

Зоозащитники и мировое сообщество отреагировали с ужасом – это "исследование" не принесло новых знаний о репродуктивной системе человека и не несет никакой пользы, а вызвано только лишь любопытством. Как отметили эксперты, это "франкенштейновский" эксперимент, который представляет собой только издевательства над животными.