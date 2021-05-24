Стриптиз-клуб
Власти Лас-Вегаса открыли пункт вакцинации от коронавируса в стрип-клубе Hustler. Делать прививки в нем могли только люди старше 21 года.
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Всем, кто воспользовался возможностью, клуб предоставил бонусы – платиновую карточку постоянного посетителя, бесплатную бутылку алкоголя на выбор и танец от вакцинированной артистки.
Вакцинация в стриптиз-клубе / Фото: Hustler
Собор
В Великобритании некоторые люди могут сделать себе инъекцию в 800-летнем соборе. На фоне звучит органная музыка, которая помогает расслабиться.
Вакцинация в соборе / Фото: The Guardian
Аэропорт
В Таиланде люди стоят в очереди в аэропорту не для регистрации на рейс, а для того, чтобы вакцинироваться против COVID-19.
Вакцинация в аэропорту / Фото: Unsplash
Лодка
Представители здравоохранения Бразилии вакцинируют отдаленные общины, предлагая это сделать на маленьких речных лодках.
Вакцинация в лодке / Фото: THE ASSOCIATED PRESS
Музей
Жители Нью-Йорка в возрасте 18 лет и старше могут получить прививку под 94-метровым синим китом, подвешенным к потолку Музея естествознания.
Вакцинация в музее / Фото: VCG