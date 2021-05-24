Самые необычные места, где вакцинируют против COVID-19

Во всем мире власти всячески поощряют людей к вакцинации. Прежде всего ее делают доступной и проводят прививки в необычных для этого местах.

Стриптиз-клуб

Власти Лас-Вегаса открыли пункт вакцинации от коронавируса в стрип-клубе Hustler. Делать прививки в нем могли только люди старше 21 года.

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Всем, кто воспользовался возможностью, клуб предоставил бонусы – платиновую карточку постоянного посетителя, бесплатную бутылку алкоголя на выбор и танец от вакцинированной артистки.



Вакцинация в стриптиз-клубе / Фото: Hustler

Собор

В Великобритании некоторые люди могут сделать себе инъекцию в 800-летнем соборе. На фоне звучит органная музыка, которая помогает расслабиться.



Вакцинация в соборе / Фото: The Guardian

Аэропорт

В Таиланде люди стоят в очереди в аэропорту не для регистрации на рейс, а для того, чтобы вакцинироваться против COVID-19.



Вакцинация в аэропорту / Фото: Unsplash

Лодка

Представители здравоохранения Бразилии вакцинируют отдаленные общины, предлагая это сделать на маленьких речных лодках.



Вакцинация в лодке / Фото: THE ASSOCIATED PRESS

Музей

Жители Нью-Йорка в возрасте 18 лет и старше могут получить прививку под 94-метровым синим китом, подвешенным к потолку Музея естествознания.



Вакцинация в музее / Фото: VCG