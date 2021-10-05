При этом если заболевание протекает легко, то человек выздоровеет через несколько недель. Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук.

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"Дельта"-штамм коронавируса часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию – это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений ранее почти не было,

– рассказала она.

При этом она добавила, что проявлением штамма "Дельта" может быть обычное першение в горле с небольшим насморком.

Сколько времени длится болезнь

Врач отметила, что в случае легкого течения болезни, когда нет необходимости в госпитализации и пациент лечится дома, то выздоровление наступает в течение двух недель.

Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре – здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10 – 14 дней до месяца и более,

– рассказала Светлана Гук.

Что следует знать о штамме "Дельта": коротко

Это вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 году в Индии.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что "Дельта" почти исключила три других варианта коронавируса, которые вызывают беспокойство. Их в обращении менее 1%.

По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавируса можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет примерно 90% от новых случаев.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Самые распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. А вот кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.