Самые распространенные симптомы штамма коронавируса "Дельта"

Часто Дельта-вариант приносит с собой симптомы, обычно присущие ротавирусной инфекции. Во время первых волн коронавирусной инфекции таких проявлений болезни обычно не было.

При этом если заболевание протекает легко, то человек выздоровеет через несколько недель. Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук.

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"Дельта"-штамм коронавируса часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию – это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений ранее почти не было,

– рассказала она.

При этом она добавила, что проявлением штамма "Дельта" может быть обычное першение в горле с небольшим насморком.

Сколько времени длится болезнь

Врач отметила, что в случае легкого течения болезни, когда нет необходимости в госпитализации и пациент лечится дома, то выздоровление наступает в течение двух недель.

Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре – здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10 – 14 дней до месяца и более,

– рассказала Светлана Гук.

Что следует знать о штамме "Дельта": коротко

Это вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 году в Индии.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что "Дельта" почти исключила три других варианта коронавируса, которые вызывают беспокойство. Их в обращении менее 1%.

По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавируса можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет примерно 90% от новых случаев.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Самые распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. А вот кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.



Что известно о штамме коронавируса "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала