Это уже называют, возможно, самыми жесткими ограничениями в мире. Новые запреты вступят в силу с 1 августа 2021 года.
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Ограничения для непривитых
Следовательно, в Саудовском Королевстве невакцинированные люди не смогут посещать:
- торговые центры;
- торговые площади;
- рынки;
- розничные магазины.
Люди также должны будут показать доказательства вакцинации, чтобы их пустили в рестораны, на свадьбы, вечеринки, кафе, парикмахерские, салоны и другие заведения. Обязательно будут прививать и работников.
Чтобы продолжить усилия Министерства по защите здоровья населения, нужно вакцинировать работников и посетителей, которые работают или будут входить в ряд муниципальных учреждений,
– говорится в заявлении министерства.
Уехать из страны без прививки тоже не удастся
Граждане Саудовской Аравии должны будут сделать 2 дозы вакцины против коронавируса, перед тем, как уехать за пределы страны. Однако дети до 12 лет могут этого не делать, сообщили в телеканале Al Arabiya.
Вакцинация в Саудовской Аравии
- На сегодня примерно 41% саудовцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Еще почти 12% полностью вакцинированы против COVID-19.
- По состоянию на 24 июля, в стране коронавирусом всего заболело 516 949 человек. К сожалению, умерли – 8 155 человек. Выздоровели – 497 965.