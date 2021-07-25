Самые строгие ограничения: в Саудовской Аравии невакцинированных почти никуда не будут пускать

25 июля 2021 , 09:31
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Источник:

The Epoch Times

Саудовская Аравия объявила о новых строгих ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Так, невакцинированным людям запретят посещать почти все общественные места.

Это уже называют, возможно, самыми жесткими ограничениями в мире. Новые запреты вступят в силу с 1 августа 2021 года.

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Ограничения для непривитых

Следовательно, в Саудовском Королевстве невакцинированные люди не смогут посещать:

  • торговые центры;
  • торговые площади;
  • рынки;
  • розничные магазины.

Люди также должны будут показать доказательства вакцинации, чтобы их пустили в рестораны, на свадьбы, вечеринки, кафе, парикмахерские, салоны и другие заведения. Обязательно будут прививать и работников.

Чтобы продолжить усилия Министерства по защите здоровья населения, нужно вакцинировать работников и посетителей, которые работают или будут входить в ряд муниципальных учреждений,
– говорится в заявлении министерства.

Уехать из страны без прививки тоже не удастся

Граждане Саудовской Аравии должны будут сделать 2 дозы вакцины против коронавируса, перед тем, как уехать за пределы страны. Однако дети до 12 лет могут этого не делать, сообщили в телеканале Al Arabiya.

Вакцинация в Саудовской Аравии

  • На сегодня примерно 41% саудовцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Еще почти 12% полностью вакцинированы против COVID-19.
  • По состоянию на 24 июля, в стране коронавирусом всего заболело 516 949 человек. К сожалению, умерли – 8 155 человек. Выздоровели – 497 965.
Автор: Аліна Оліховська