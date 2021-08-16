Ульяна Супрун

Должность: и. о. министра здравоохранения (2016-2019)

Главные достижения: реформа медицины

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На 25 году независимости украинская охрана здоровья продолжала работать по системе советского академика Николая Семашко, когда средства из госбюджета выделялись на больницы с количеством коек и квадратных метров, а не количеством конкретных услуг, которые предоставляются пациентам. После Революции Достоинства стало понятно: система здравоохранения требует немедленного реформирования, провести которое может только человек "извне".



Вклад Ульяны Супрун в развитие украинской медицины / Фото: 24 канал

Таким человеком оказалась уроженка США, украинка по происхождению Ульяна Юркив, которая после свадьбы взяла фамилию мужа – Супрун. В Украину супруги переехали осенью 2013 года. Во время Революции Достоинства Ульяна Супрун работала в медицинской службе Майдана.

Как директор гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев, в мае 2014 основала общественную организацию "Защита патриотов". Не удивительно, что в июле 2016 года тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман предложил именно Ульяне Супрун стать заместителем министра, а уже через месяц – доверил ей кресло главы ведомства.

Когда стало понятно, что изменения в медицинской отрасли будут радикальными и не останутся просто на бумаге, а будут воплощены в жизнь, в адрес госпожи Супрун посыпался шквал критики. Госпожу министр и ее команду критиковали за все: и за изменения в украинской медицине, которые отдельные политики называли "геноцидом", и за то, что не считается с интересами медиков (из-за изменения правил финансирования учреждений здравоохранения, открытые конкурсы на должности главных врачей, а не традиционное назначение "сверху" и др). Ругали ее даже... за внешний вид – несмотря на советы "знатоков стиля чиновников" госпожа Супрун продолжала носить волосы распущенными.

Ее упрекали в том, что она является "недоврачом", хотя госпожа министр окончила колледж медицины человека Университета штата Мичиган, где училась на врача, училась позже в аспирантуре по маммографии и томографической радиологии в больнице Генри Форда в США, а Министерство образования и науки Украины признало ее документ об образовании.

Упрекали, что не вышла из американского гражданства, хотя тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии госпожи Супрун в гражданство Украины еще в июле 2015 года. Однако госпожа Супрун не обращала внимания на критику и клевету и упорно продолжала проталкивать законопроекты о реформе здравоохранения.

Ключевые изменения в украинской медицине, которые ввела Ульяна Супрун:

создание распорядителя бюджетных средств, выделяемых на нужды медицинской отрасли – Национальной службы здоровья Украины;

реализация принципа "деньги идут за пациентом" (финансы из бюджета выделяются на конкретные медицинские услуги оказанные конкретному пациенту);

изменения на первичном звене – пациент мог по своему усмотрению, а не "по прописке" выбрать своего семейного врача, чтобы в дальнейшем со всеми проблемами со здоровьем обращаться прежде всего к нему. Помощь, которую оказывает врач "первички" – бесплатная. Пациенты наконец прекратили платить врачу "в карман", врачи начали достойно зарабатывать. Появилась здоровая конкуренция: чем больше у врача пациентов, которые желают у него обслуживаться (и чем больше пациентов пожилого возраста и детей), тем выше его зарплата;

программа "Доступные лекарства" – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и бронхиальной астмой, получив рецепт у врача, могут получать свои лекарства в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой;

пациенты с парентеральными вирусными гепатитами (В и С), онкопатологиями и орфанными (редкими) заболеваниями начали получать необходимые им препараты бесплатно. До этого, чтобы лечиться, этим людям приходилось продавать имущество, брать займы в банках и собирать деньги по родным, друзьям и знакомым. Добиться такого результата команда Супрун смогла, передав закупки лекарств за государственные средства международным организациям, сделав невозможным коррупционные действия.

Ульяна Супрун уже два года, как не является министром, но реформа отрасли продолжается. С 2020 года Программа медицинских гарантий начала действовать на уровне вторичной (специализированной) помощи и (частично) третичной (высокоспециализированной).

Семен Глузман

Должность: президент Ассоциации психиатров Украины, врач-психиатр, правозащитник, бывший политзаключенный и диссидент

Главные достижения: защита прав человека, создание новой психиатрической службы в Украине

В далеком 1971 году Семен Глузман выступил против политического режима СССР – признал генерала Петра Григоренко, который стал на сторону крымских татар и других депортированных народов, "психически здоровым", за что его самого приговорили к 7 годам концлагерей и трем годам ссылки.



Семен Глузман / Фото: ua-rating.com

Советское "кривосудие" не прошло для мира незамеченным. Международная неправительственная организация Amnesty International объявила 1978 год "годом Семена Глузмана". К работе по специальности (правда, сначала ему не разрешали работать психиатром) врач вернулся только через 14 лет. И это после того, как решился написать письмо Андропову, в котором признался, что является "антисоветским мужчиной и даже этого не скрывает"! После обретения Украиной независимости продолжил критиковать советские порядки, в частности в психиатрической службе.

Какой вклад сделал в медицину и защиту прав человека

как один из наиболее авторитетных психиатров Украины, присоединился к написанию проекта Закона Украины "О психиатрической службе". Закон приняли в 2000 году;

был экспертом ООН по правам человека и членом Всемирного совета реабилитации жертв пыток;

количество престижных международных премий, которые он получил, не перечислить. В частности Американская психиатрическая ассоциация отметила вклад Семена Глузмана в организацию защиты прав человека и психического здоровья в мире, а Евросоюз и США высоко оценили старания украинского врача-психиатра в развитии демократии и гражданского общества в Украине;

членом Контрольного комитета по проблемам злоупотребления психиатрией Всемирной психиатрической ассоциации;

кроме Украинско-американского бюро защиты прав человека, возглавил Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войны и тоталитарных режимов. Также является сопредседателем комитета "Бабий Яр";

был участником Инициативной группы "Первого декабря", созданной в 2011 году, в 20-ю годовщину Независимости Украины известными украинскими журналистами, правозащитниками, экономистами, историками и общественными деятелями. По результатам национальных круглых столов интеллектуальная элита страны представила "Украинскую хартию свободного человека" с перечисленными в ней жизненными ориентирами для украинского общества.

Евгений Комаровский

Должность: врач-педиатр, кандидат медицинских наук, известный телеведущий и автор научно-популярных книг

Главные достижения: популяризация здорового образа жизни, обучение ответственному отношению к своему здоровью

Об этом враче знает едва ли не каждая украинская семья, в которой подрастают дети. Книга известного детского врача Евгения Комаровского "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников" стала настолько популярной, что переиздавалась... 15 раз! При том, что Комаровский принимает участие в различных ток-шоу, ведет свой блог и телеканал на YouTube, где делится секретами безопасного загара, рассказывает "всю правду об ибупрофене" и объясняет, как грудное вскармливание влияет на иммунитет.



Евгений Комаровский / Фото: accemedin.com

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Популярность врача можно довольно легко объяснить. Родители (особенно молодые) нуждаются в совете – как защитить ребенка от болезней, как действовать, когда уже есть какие-то симптомы, как ускорить выздоровление и тому подобное. До Комаровского никто из педиатров не примерял на себя роль телеведущего, который простым языком рассказывает о сложных вещах.

В 2019 году Комаровский вошел в команду действующего президента Владимира Зеленского. Этот факт, правда, был мало замеченным в украинских СМИ. А вот за что доктора нещадно критиковали, так это за то, что в эфире одного из телеканалов он критически высказался в отношении закона о функционировании украинского языка как государственного и заявил, что если бы он узнал об этом еще 30 лет назад, вместе с семьей уехал бы из страны. Врач разговаривает и пишет исключительно на русском.

Что полезного сделал для здоровья украинцев

научил ответственно относиться к здоровью своему и своих детей, а не перекладывать всю ответственность на врачей;

развенчал множество мифов;

сделал тему здоровья и заботы о нем модной;

повысил уровень осведомленности родителей о здоровье их детей и научил их первой домедицинской помощи.

Сергей Комиссаренко

Должность: директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины

Главные достижения: основал украинскую молекулярную иммунологию, много сделал для налаживания и укрепления британо-украинских отношений

Уверены, что даже если вы не знаете, кто такой Сергей Комиссаренко, его фамилию вы точно где-то слышали. Отец Сергея Комиссаренко, Василий Павлович основал Институт эндокринологии и обмена веществ НАМН Украины и именно его имя сегодня носит это учреждение.



Сергей Комиссаренко / Фото: НАН Украины

Сергей Васильевич пошел по стопам знаменитого отца – окончил лечебный факультет Киевского медицинского института, после чего поступил в аспирантуру Института биохимии Академии наук УССР. Одновременно работал фельдшером на станции скорой медицинской помощи в Киеве, учился на механико-математическом факультете Киевского университета им. Т. Г. Шевченко и посещал курсы французского языка.

В Институте биохимии начал работать младшим сотрудником, а сегодня возглавляет это почтенное научное учреждение. В 1970 годах стажировался в Институте Пастера в Париже (Франция), в 1981 – работал в противораковом центре им. Слоан-Кеттеринга в Нью-Йорке (США). В 1990 году Сергея Комиссаренко назначили на должность заместителя председателя Совета Министров УССР, а в 1991, когда Украина обрела независимость, он стал вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам.

За год работы на этой должности инициировал разработку ряда законов – об образовании, пенсиях, национальных меньшинствах, борьбе со СПИДом и тому подобное. Его отправили в Лондон – в качестве первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании, а с 1995 года – и Ирландии (по совместительству), где он всячески лоббировал интересы Украины, в частности, организовал бесплатную передачу британской арктической станции "Фарадей" (сегодня – "Академик Вернадский") Украине и добился, чтобы британская делегация приняла Украину в Совет Европы, а парламент ратифицировал Соглашение о сотрудничестве Украины с ЕС.

Это благодаря Сергею Комиссаренко в Украине заговорили о проблеме ВИЧ-СПИДа, впервые отметили на государственном уровне трагедии в Бабьем Яру, провели Первый конгресс украинцев, возобновили работу Киево-Могилянской академии, передали Собор Святого Юра во Львове Украинской Греко-Католической Церкви, передали еврейской общине синагогу Бродского, в которой в советские времена функционировал театр кукол, а Католической Церкви – Александровский костел.

Какой вклад сделал академик Комиссаренко в науку

основал новую отрасль – молекулярную иммунологию;

собрал и проанализировал все возможные доказательства того, что авария на Чернобыльской АЭС будет иметь долгосрочное влияние на иммунитет людей, которые подверглись действию радиационного облучения, введя в обращение термин "Чернобыльский СПИД", что, конечно, не могло понравиться тогдашней власти;

благодаря неутомимым научным поискам академика было создано два препарата для лечения остеопороза и некоторых злокачественных опухолей, которые метастазируют в кости. Эти лекарства успешно прошли клинические испытания;

под руководством Сергея Васильевича были разработаны методы иммунодиагностики нарушений системы гемостаза (той, которая поддерживает жидкое состояние крови и препятствует его потере при помощи механизма свертывания) и создана библиотека человеческих рекомбинантных одноцепочечных антител, которая считается Национальным достоянием Украины;

Сергей Васильевич воспитал целую плеяду ученых – одного академика, пять докторов и 18 кандидатов наук. Не можем утверждать, что это – абсолютный рекорд, но это – очень много!

А еще академик Комиссаренко на протяжении всей жизни занимается благотворительной деятельностью и выступает главным экспертом по вопросам биобезопасности Украины.

Николай Амосов

Должность: выдающийся кардиохирург, ученый, академик Национальной академии наук и Академии медицинских наук Украины, директор Института сердечно-сосудистой хирургии

Главные достижения: автор уникальных методик хирургического лечения кардиологических и легочных патологий

Какие шансы были у этого человека стать тем, кем он стал? Небольшие. Родился в одной из деревень Российской империи, за полгода до начала Первой мировой войны. Мама его была простой повитухой – настолько скромной и принципиальной, что даже не брала благодарностей от рожениц. А отец по возвращении с фронта оставил семью.



Николай Амосов / Фото: heroes.profi-forex.org

После окончания школы юный Амосов продолжил обучение в механическом техникуме. Некоторое время работал механиком на электростанции в Архангельске. После вступления в Заочный индустриальный институт, где он работал над проектом создания большого аэроплана с паровой турбиной, Амосов решает поступить в Архангельский медицинский институт. Оба учебных заведения заканчивает с отличием.

До начала Второй мировой Николай Михайлович работал хирургом, а когда на просторах Советского Союза развернулся театр военных действий, его назначили главным хирургом в передвижной полевой госпиталь, где он лично провел около 4 тысяч оперативных вмешательств. Дальше была работа по специальности сначала в Москве, потом – в Брянске и переезд в Киев. Здесь Амосов проживет следующие 49 лет своей жизни.

Чем запомнился украинцам Николай Амосов?

Считается одним из крупнейших новаторов украинской медицины, в частности:

первым в Украине проводил хирургическое лечение пороков сердца;

первым в СССР провел протезирование митрального клапана и удачные имплантации малогабаритных протезов клапанов сердца (более низкой высоты и с меньшим объемом корпуса);

первым в мире начал применять антитромботические протезы клапанов сердца;

одним из первых в СССР начал применять в хирургической практике метод искусственного кровообращения (является автором оригинальных моделей таких аппаратов);

одним из инициаторов хирургического лечения легочных заболеваний в Украине, что значительно увеличило процент пациентов, которые выздоравливали. Основал в санатории в Старом Крыму пульмонологическое хирургическое отделение – после того, как сам успешно вылечился от туберкулеза в этом же учреждении. После смерти Амосова Старокрымская городская больница была названа его именем;

еще в 1969 году опубликовал дискуссионную работу по проблемам искусственного интеллекта;

его имя значится в списке ста великих врачей человечества – наряду с Гиппократом, Робертом Кохом (первооткрывателем возбудителя туберкулеза) и Зигмундом Фрейдом;

в масштабном опросе общественного мнения "Великие украинцы", который проводился в 2007 – 2008 годах, респонденты упоминали фамилию Амосова чаще всего. По популярности выдающийся хирург уступил лишь киевскому князю Ярославу Мудрому.

Григорий Боднар

Должность: выдающийся хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук Украины, генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра

Главные достижения: разработал оригинальные, универсальные и надежные методы в хирургии опухолей желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря и инструменты для проведения таких операций; создал мощную школу хирургов-онкологов, научный авторитет которого признается во всем мире.



Григорий Боднар / Фото: vesti.ua

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Григорий Васильевич родился в одном из сел на Донецкой области. Обучался на лечебном факультете Донецкого государственного медицинского университета, где через 18 лет после его окончания создал кафедру онкологии. Именно эта кафедра впоследствии и стала базой для создания Донецкого областного противоопухолевого центра, который возглавил Григорий Васильевич.

Какой вклад осуществил в развитие Национальной медицинской науки

первым предложил применять методику муфтоподобного желудочно-кишечного анастомоза (восстановление целостности желудка и кишки, которые были удалены полностью или частично). Эта методика до сих пор считается одной из самых надежных;

именно на основе оригинальных методик, разработанных академиком, в Украине впервые начали проводить паллиативные гастрэктомии. Так называются операции по частичному или полному удалению желудка пациентам, цель которых – не вылечить, а продлить жизнь больному. А еще – радикальные операции у пациентов с раком прямой кишки (с сохранением сфинктера) и осложнениями рака толстой. Все эти методики до сих пор успешно применяются украинскими онкохирургами в их клинической практике;

подготовил 14 докторов наук и 40 кандидатов. Школа онкохирургов, которую он создал, известна далеко за пределами Украины;

особое внимание Георгий Васильевич всегда уделял реабилитации больных. Выдающийся врач был убежден: задача онкологов – не только успешно прооперировать пациента со злокачественной опухолью, но и помочь ему как можно скорее вернуться к полноценной жизни;

является автором более 250 изобретений, все из которых – запатентованы;

в 1999 году Европарламент вручил украинскому академику международную премию – за разработку новых методов в онкохирургии и инструментов;

несмотря на огромную занятость, находил время проинформировать о способах профилактики, необходимости своевременной диагностики и лечения рака широкую общественность (является автором книг “Вопросы и ответы” и “Победим рак вместе”).

Борис Тодуров

Должность: врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, директор Института сердца Минздрава Украины

Главные достижения: первым в Украине провел пересадку сердца; лоббирует реформу трансплантологии в Украине, которая подарит шанс на жизнь 5 тысячам людей ежегодно

Неоднозначная фигура

Его упрекали, что он оперировал маму олигарха Рината Ахметова, жену экс-премьер-министра Николая Азарова (о чем сам рассказал в одном из своих интервью) и мать самопровозглашенного премьер-министра оккупированной Автономной Республики Крым Сергея Аксенова.



Борис Тудров / Фото: perspekt.org.ua

Упрекали тесной дружбой с одиозным российским тележурналистом Дмитрием Киселевым. Критиковали за нападки на и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее команду (как сообщали СМИ, Тодуров тогда вроде бы и сам метил в министерское кресло). У многих вызвала улыбку публикация Тодурова на его странице в Facebook, где он признался, что одиозный психотерапевт Анатолий Кашпировский, который в советское время проводил лечебные телесеансы, вылечил ему спину... за пять минут.

Но чего у кардиохирурга не отобрать – его незаурядного таланта. Его работоспособность поражает – кардиохирург проводит по 500 операций в год! Оперирует очень сложные случаи. Процент неудачных операций в Институте сердца – менее 1%. Это даже меньше, чем в европейских клиниках.

Свое хирургическое мастерство врач оттачивал в благотворительных миссиях – в Египте, Ираке, Косово и Азербайджане (оперировал пороки сердца детей беженцев). Кстати, некоторые российские СМИ сообщали, что оккупированный российскими войсками Крым Тодуров также посещал с гуманитарной миссией. На выезде с полуострова его якобы попросили прооперировать старшую женщину с острым инфарктом миокарда, и лишь потом Тодуров узнал, что это была мать Аксенова. С гуманитарной миссией Тодуров неоднократно посещал зону боевых действий на Донбассе, где оказывал помощь раненым украинским солдатам и мирному населению.

К известному украинскому кардиохирургу неоднократно поступали привлекательные предложения трудоустройства за рубежом, однако он все их отклонил.

Вклад врача в развитие украинской медицины