Ульяна Супрун
Должность: и. о. министра здравоохранения (2016-2019)
Главные достижения: реформа медицины
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На 25 году независимости украинская охрана здоровья продолжала работать по системе советского академика Николая Семашко, когда средства из госбюджета выделялись на больницы с количеством коек и квадратных метров, а не количеством конкретных услуг, которые предоставляются пациентам. После Революции Достоинства стало понятно: система здравоохранения требует немедленного реформирования, провести которое может только человек "извне".
Вклад Ульяны Супрун в развитие украинской медицины / Фото: 24 канал
Таким человеком оказалась уроженка США, украинка по происхождению Ульяна Юркив, которая после свадьбы взяла фамилию мужа – Супрун. В Украину супруги переехали осенью 2013 года. Во время Революции Достоинства Ульяна Супрун работала в медицинской службе Майдана.
Как директор гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев, в мае 2014 основала общественную организацию "Защита патриотов". Не удивительно, что в июле 2016 года тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман предложил именно Ульяне Супрун стать заместителем министра, а уже через месяц – доверил ей кресло главы ведомства.
Когда стало понятно, что изменения в медицинской отрасли будут радикальными и не останутся просто на бумаге, а будут воплощены в жизнь, в адрес госпожи Супрун посыпался шквал критики. Госпожу министр и ее команду критиковали за все: и за изменения в украинской медицине, которые отдельные политики называли "геноцидом", и за то, что не считается с интересами медиков (из-за изменения правил финансирования учреждений здравоохранения, открытые конкурсы на должности главных врачей, а не традиционное назначение "сверху" и др). Ругали ее даже... за внешний вид – несмотря на советы "знатоков стиля чиновников" госпожа Супрун продолжала носить волосы распущенными.
Ее упрекали в том, что она является "недоврачом", хотя госпожа министр окончила колледж медицины человека Университета штата Мичиган, где училась на врача, училась позже в аспирантуре по маммографии и томографической радиологии в больнице Генри Форда в США, а Министерство образования и науки Украины признало ее документ об образовании.
Упрекали, что не вышла из американского гражданства, хотя тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии госпожи Супрун в гражданство Украины еще в июле 2015 года. Однако госпожа Супрун не обращала внимания на критику и клевету и упорно продолжала проталкивать законопроекты о реформе здравоохранения.
Ключевые изменения в украинской медицине, которые ввела Ульяна Супрун:
- создание распорядителя бюджетных средств, выделяемых на нужды медицинской отрасли – Национальной службы здоровья Украины;
- реализация принципа "деньги идут за пациентом" (финансы из бюджета выделяются на конкретные медицинские услуги оказанные конкретному пациенту);
- изменения на первичном звене – пациент мог по своему усмотрению, а не "по прописке" выбрать своего семейного врача, чтобы в дальнейшем со всеми проблемами со здоровьем обращаться прежде всего к нему. Помощь, которую оказывает врач "первички" – бесплатная. Пациенты наконец прекратили платить врачу "в карман", врачи начали достойно зарабатывать. Появилась здоровая конкуренция: чем больше у врача пациентов, которые желают у него обслуживаться (и чем больше пациентов пожилого возраста и детей), тем выше его зарплата;
- программа "Доступные лекарства" – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и бронхиальной астмой, получив рецепт у врача, могут получать свои лекарства в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой;
- пациенты с парентеральными вирусными гепатитами (В и С), онкопатологиями и орфанными (редкими) заболеваниями начали получать необходимые им препараты бесплатно. До этого, чтобы лечиться, этим людям приходилось продавать имущество, брать займы в банках и собирать деньги по родным, друзьям и знакомым. Добиться такого результата команда Супрун смогла, передав закупки лекарств за государственные средства международным организациям, сделав невозможным коррупционные действия.
- Ульяна Супрун уже два года, как не является министром, но реформа отрасли продолжается. С 2020 года Программа медицинских гарантий начала действовать на уровне вторичной (специализированной) помощи и (частично) третичной (высокоспециализированной).
Семен Глузман
Должность: президент Ассоциации психиатров Украины, врач-психиатр, правозащитник, бывший политзаключенный и диссидент
Главные достижения: защита прав человека, создание новой психиатрической службы в Украине
В далеком 1971 году Семен Глузман выступил против политического режима СССР – признал генерала Петра Григоренко, который стал на сторону крымских татар и других депортированных народов, "психически здоровым", за что его самого приговорили к 7 годам концлагерей и трем годам ссылки.
Семен Глузман / Фото: ua-rating.com
Советское "кривосудие" не прошло для мира незамеченным. Международная неправительственная организация Amnesty International объявила 1978 год "годом Семена Глузмана". К работе по специальности (правда, сначала ему не разрешали работать психиатром) врач вернулся только через 14 лет. И это после того, как решился написать письмо Андропову, в котором признался, что является "антисоветским мужчиной и даже этого не скрывает"! После обретения Украиной независимости продолжил критиковать советские порядки, в частности в психиатрической службе.
Какой вклад сделал в медицину и защиту прав человека
- как один из наиболее авторитетных психиатров Украины, присоединился к написанию проекта Закона Украины "О психиатрической службе". Закон приняли в 2000 году;
- был экспертом ООН по правам человека и членом Всемирного совета реабилитации жертв пыток;
- количество престижных международных премий, которые он получил, не перечислить. В частности Американская психиатрическая ассоциация отметила вклад Семена Глузмана в организацию защиты прав человека и психического здоровья в мире, а Евросоюз и США высоко оценили старания украинского врача-психиатра в развитии демократии и гражданского общества в Украине;
- членом Контрольного комитета по проблемам злоупотребления психиатрией Всемирной психиатрической ассоциации;
- кроме Украинско-американского бюро защиты прав человека, возглавил Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войны и тоталитарных режимов. Также является сопредседателем комитета "Бабий Яр";
- был участником Инициативной группы "Первого декабря", созданной в 2011 году, в 20-ю годовщину Независимости Украины известными украинскими журналистами, правозащитниками, экономистами, историками и общественными деятелями. По результатам национальных круглых столов интеллектуальная элита страны представила "Украинскую хартию свободного человека" с перечисленными в ней жизненными ориентирами для украинского общества.
Евгений Комаровский
Должность: врач-педиатр, кандидат медицинских наук, известный телеведущий и автор научно-популярных книг
Главные достижения: популяризация здорового образа жизни, обучение ответственному отношению к своему здоровью
Об этом враче знает едва ли не каждая украинская семья, в которой подрастают дети. Книга известного детского врача Евгения Комаровского "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников" стала настолько популярной, что переиздавалась... 15 раз! При том, что Комаровский принимает участие в различных ток-шоу, ведет свой блог и телеканал на YouTube, где делится секретами безопасного загара, рассказывает "всю правду об ибупрофене" и объясняет, как грудное вскармливание влияет на иммунитет.
Евгений Комаровский / Фото: accemedin.com
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Популярность врача можно довольно легко объяснить. Родители (особенно молодые) нуждаются в совете – как защитить ребенка от болезней, как действовать, когда уже есть какие-то симптомы, как ускорить выздоровление и тому подобное. До Комаровского никто из педиатров не примерял на себя роль телеведущего, который простым языком рассказывает о сложных вещах.
В 2019 году Комаровский вошел в команду действующего президента Владимира Зеленского. Этот факт, правда, был мало замеченным в украинских СМИ. А вот за что доктора нещадно критиковали, так это за то, что в эфире одного из телеканалов он критически высказался в отношении закона о функционировании украинского языка как государственного и заявил, что если бы он узнал об этом еще 30 лет назад, вместе с семьей уехал бы из страны. Врач разговаривает и пишет исключительно на русском.
Что полезного сделал для здоровья украинцев
- научил ответственно относиться к здоровью своему и своих детей, а не перекладывать всю ответственность на врачей;
- развенчал множество мифов;
- сделал тему здоровья и заботы о нем модной;
- повысил уровень осведомленности родителей о здоровье их детей и научил их первой домедицинской помощи.
Сергей Комиссаренко
Должность: директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины
Главные достижения: основал украинскую молекулярную иммунологию, много сделал для налаживания и укрепления британо-украинских отношений
Уверены, что даже если вы не знаете, кто такой Сергей Комиссаренко, его фамилию вы точно где-то слышали. Отец Сергея Комиссаренко, Василий Павлович основал Институт эндокринологии и обмена веществ НАМН Украины и именно его имя сегодня носит это учреждение.
Сергей Комиссаренко / Фото: НАН Украины
Сергей Васильевич пошел по стопам знаменитого отца – окончил лечебный факультет Киевского медицинского института, после чего поступил в аспирантуру Института биохимии Академии наук УССР. Одновременно работал фельдшером на станции скорой медицинской помощи в Киеве, учился на механико-математическом факультете Киевского университета им. Т. Г. Шевченко и посещал курсы французского языка.
В Институте биохимии начал работать младшим сотрудником, а сегодня возглавляет это почтенное научное учреждение. В 1970 годах стажировался в Институте Пастера в Париже (Франция), в 1981 – работал в противораковом центре им. Слоан-Кеттеринга в Нью-Йорке (США). В 1990 году Сергея Комиссаренко назначили на должность заместителя председателя Совета Министров УССР, а в 1991, когда Украина обрела независимость, он стал вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам.
За год работы на этой должности инициировал разработку ряда законов – об образовании, пенсиях, национальных меньшинствах, борьбе со СПИДом и тому подобное. Его отправили в Лондон – в качестве первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании, а с 1995 года – и Ирландии (по совместительству), где он всячески лоббировал интересы Украины, в частности, организовал бесплатную передачу британской арктической станции "Фарадей" (сегодня – "Академик Вернадский") Украине и добился, чтобы британская делегация приняла Украину в Совет Европы, а парламент ратифицировал Соглашение о сотрудничестве Украины с ЕС.
Это благодаря Сергею Комиссаренко в Украине заговорили о проблеме ВИЧ-СПИДа, впервые отметили на государственном уровне трагедии в Бабьем Яру, провели Первый конгресс украинцев, возобновили работу Киево-Могилянской академии, передали Собор Святого Юра во Львове Украинской Греко-Католической Церкви, передали еврейской общине синагогу Бродского, в которой в советские времена функционировал театр кукол, а Католической Церкви – Александровский костел.
Какой вклад сделал академик Комиссаренко в науку
- основал новую отрасль – молекулярную иммунологию;
- собрал и проанализировал все возможные доказательства того, что авария на Чернобыльской АЭС будет иметь долгосрочное влияние на иммунитет людей, которые подверглись действию радиационного облучения, введя в обращение термин "Чернобыльский СПИД", что, конечно, не могло понравиться тогдашней власти;
- благодаря неутомимым научным поискам академика было создано два препарата для лечения остеопороза и некоторых злокачественных опухолей, которые метастазируют в кости. Эти лекарства успешно прошли клинические испытания;
- под руководством Сергея Васильевича были разработаны методы иммунодиагностики нарушений системы гемостаза (той, которая поддерживает жидкое состояние крови и препятствует его потере при помощи механизма свертывания) и создана библиотека человеческих рекомбинантных одноцепочечных антител, которая считается Национальным достоянием Украины;
- Сергей Васильевич воспитал целую плеяду ученых – одного академика, пять докторов и 18 кандидатов наук. Не можем утверждать, что это – абсолютный рекорд, но это – очень много!
А еще академик Комиссаренко на протяжении всей жизни занимается благотворительной деятельностью и выступает главным экспертом по вопросам биобезопасности Украины.
Николай Амосов
Должность: выдающийся кардиохирург, ученый, академик Национальной академии наук и Академии медицинских наук Украины, директор Института сердечно-сосудистой хирургии
Главные достижения: автор уникальных методик хирургического лечения кардиологических и легочных патологий
Какие шансы были у этого человека стать тем, кем он стал? Небольшие. Родился в одной из деревень Российской империи, за полгода до начала Первой мировой войны. Мама его была простой повитухой – настолько скромной и принципиальной, что даже не брала благодарностей от рожениц. А отец по возвращении с фронта оставил семью.
Николай Амосов / Фото: heroes.profi-forex.org
После окончания школы юный Амосов продолжил обучение в механическом техникуме. Некоторое время работал механиком на электростанции в Архангельске. После вступления в Заочный индустриальный институт, где он работал над проектом создания большого аэроплана с паровой турбиной, Амосов решает поступить в Архангельский медицинский институт. Оба учебных заведения заканчивает с отличием.
До начала Второй мировой Николай Михайлович работал хирургом, а когда на просторах Советского Союза развернулся театр военных действий, его назначили главным хирургом в передвижной полевой госпиталь, где он лично провел около 4 тысяч оперативных вмешательств. Дальше была работа по специальности сначала в Москве, потом – в Брянске и переезд в Киев. Здесь Амосов проживет следующие 49 лет своей жизни.
Чем запомнился украинцам Николай Амосов?
Считается одним из крупнейших новаторов украинской медицины, в частности:
- первым в Украине проводил хирургическое лечение пороков сердца;
- первым в СССР провел протезирование митрального клапана и удачные имплантации малогабаритных протезов клапанов сердца (более низкой высоты и с меньшим объемом корпуса);
- первым в мире начал применять антитромботические протезы клапанов сердца;
- одним из первых в СССР начал применять в хирургической практике метод искусственного кровообращения (является автором оригинальных моделей таких аппаратов);
- одним из инициаторов хирургического лечения легочных заболеваний в Украине, что значительно увеличило процент пациентов, которые выздоравливали. Основал в санатории в Старом Крыму пульмонологическое хирургическое отделение – после того, как сам успешно вылечился от туберкулеза в этом же учреждении. После смерти Амосова Старокрымская городская больница была названа его именем;
- еще в 1969 году опубликовал дискуссионную работу по проблемам искусственного интеллекта;
- его имя значится в списке ста великих врачей человечества – наряду с Гиппократом, Робертом Кохом (первооткрывателем возбудителя туберкулеза) и Зигмундом Фрейдом;
- в масштабном опросе общественного мнения "Великие украинцы", который проводился в 2007 – 2008 годах, респонденты упоминали фамилию Амосова чаще всего. По популярности выдающийся хирург уступил лишь киевскому князю Ярославу Мудрому.
Григорий Боднар
Должность: выдающийся хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук Украины, генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра
Главные достижения: разработал оригинальные, универсальные и надежные методы в хирургии опухолей желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря и инструменты для проведения таких операций; создал мощную школу хирургов-онкологов, научный авторитет которого признается во всем мире.
Григорий Боднар / Фото: vesti.ua
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Григорий Васильевич родился в одном из сел на Донецкой области. Обучался на лечебном факультете Донецкого государственного медицинского университета, где через 18 лет после его окончания создал кафедру онкологии. Именно эта кафедра впоследствии и стала базой для создания Донецкого областного противоопухолевого центра, который возглавил Григорий Васильевич.
Какой вклад осуществил в развитие Национальной медицинской науки
- первым предложил применять методику муфтоподобного желудочно-кишечного анастомоза (восстановление целостности желудка и кишки, которые были удалены полностью или частично). Эта методика до сих пор считается одной из самых надежных;
- именно на основе оригинальных методик, разработанных академиком, в Украине впервые начали проводить паллиативные гастрэктомии. Так называются операции по частичному или полному удалению желудка пациентам, цель которых – не вылечить, а продлить жизнь больному. А еще – радикальные операции у пациентов с раком прямой кишки (с сохранением сфинктера) и осложнениями рака толстой. Все эти методики до сих пор успешно применяются украинскими онкохирургами в их клинической практике;
- подготовил 14 докторов наук и 40 кандидатов. Школа онкохирургов, которую он создал, известна далеко за пределами Украины;
- особое внимание Георгий Васильевич всегда уделял реабилитации больных. Выдающийся врач был убежден: задача онкологов – не только успешно прооперировать пациента со злокачественной опухолью, но и помочь ему как можно скорее вернуться к полноценной жизни;
- является автором более 250 изобретений, все из которых – запатентованы;
- в 1999 году Европарламент вручил украинскому академику международную премию – за разработку новых методов в онкохирургии и инструментов;
- несмотря на огромную занятость, находил время проинформировать о способах профилактики, необходимости своевременной диагностики и лечения рака широкую общественность (является автором книг “Вопросы и ответы” и “Победим рак вместе”).
Борис Тодуров
Должность: врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, директор Института сердца Минздрава Украины
Главные достижения: первым в Украине провел пересадку сердца; лоббирует реформу трансплантологии в Украине, которая подарит шанс на жизнь 5 тысячам людей ежегодно
Неоднозначная фигура
Его упрекали, что он оперировал маму олигарха Рината Ахметова, жену экс-премьер-министра Николая Азарова (о чем сам рассказал в одном из своих интервью) и мать самопровозглашенного премьер-министра оккупированной Автономной Республики Крым Сергея Аксенова.
Борис Тудров / Фото: perspekt.org.ua
Упрекали тесной дружбой с одиозным российским тележурналистом Дмитрием Киселевым. Критиковали за нападки на и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее команду (как сообщали СМИ, Тодуров тогда вроде бы и сам метил в министерское кресло). У многих вызвала улыбку публикация Тодурова на его странице в Facebook, где он признался, что одиозный психотерапевт Анатолий Кашпировский, который в советское время проводил лечебные телесеансы, вылечил ему спину... за пять минут.
Но чего у кардиохирурга не отобрать – его незаурядного таланта. Его работоспособность поражает – кардиохирург проводит по 500 операций в год! Оперирует очень сложные случаи. Процент неудачных операций в Институте сердца – менее 1%. Это даже меньше, чем в европейских клиниках.
Свое хирургическое мастерство врач оттачивал в благотворительных миссиях – в Египте, Ираке, Косово и Азербайджане (оперировал пороки сердца детей беженцев). Кстати, некоторые российские СМИ сообщали, что оккупированный российскими войсками Крым Тодуров также посещал с гуманитарной миссией. На выезде с полуострова его якобы попросили прооперировать старшую женщину с острым инфарктом миокарда, и лишь потом Тодуров узнал, что это была мать Аксенова. С гуманитарной миссией Тодуров неоднократно посещал зону боевых действий на Донбассе, где оказывал помощь раненым украинским солдатам и мирному населению.
К известному украинскому кардиохирургу неоднократно поступали привлекательные предложения трудоустройства за рубежом, однако он все их отклонил.
Вклад врача в развитие украинской медицины
- первым в Украине прооперировал ребенка с врожденным пороком сердца, проведя ему торакоскопическую операцию (с эндоскопической визуализацией грудной полости, что является менее травматичным методом, чем открытая операция);
- первым в Украине провел операцию по удалению тромба из нижней вены и удаление почки с применением аппарата искусственного кровообращения;
- в 2001 году первым в Украине провел пересадку сердца, а после этого – еще три. Из этих четырех операций успешными оказались три. После возобновления операций по трансплантации органов в Украине в 2019 году Тодуров лично прибыл в Ковельскую районную больницу, где вместе с коллегами провел пересадку сердца пациенту, который страдал выраженной дилатационной кардиомиопатией;
- создал одну из лучших в мире научных школ лечения пациентов с сердечной недостаточностью;
- первым в Украине провел имплантацию механического сердца;
- активно лоббирует продвижение реформы трансплантологии в Украине и сам публично заявлял, что после смерти готов стать донором органов.