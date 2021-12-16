Самый безопасный из всех: создали новый обезболивающий препарат

Ученые разработали новое обезболивающее средство. Экспериментальное соединение сравнили с двумя нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), которые часто назначаются врачами.

НПВП часто назначают для облегчения боли и воспаления. Механизм действия таких препаратов заключается в подавлении ферментов ЦОГ-1 или ЦОГ-2, которые присутствуют в большом количестве в очаге воспаления.

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Известно, что частое употребление НПВП может нарушить функцию внутренних органов, в частности сердца, почек и желудка. Ученые из Японии и Египта сумели достичь лучшего терапевтического эффекта и меньшего количества побочных эффектов. Помимо боли различного типа и локализации, теперь ученые планируют использовать лекарство и для хронических воспалительных заболеваний.

Что известно о новом препарате

Они синтезировали препарат под названием AD732, который оказался эффективнее и безопаснее современных лекарств. Во время экспериментов на моделях мышей AD732 сравнили с индометацином и целекоксибом – двумя незначительными НПВП. Ученые оценивали их эффективность и безопасность при острой и хронической боли.

Результаты исследования

В обоих случаях AD732 оказался эффективнее и безопаснее.

AD732 показал более высокие противовоспалительные и обезболивающие эффекты, одновременно снижая негативное влияние на слизистую оболочку кишечника, функцию почек и сердечно-сосудистую систему.

Эти неожиданные результаты заставили ученых задуматься над тем, что, вероятно, есть и другие механизмы действия AD732, которые пока что не известны. Их планируют изучить в дальнейших исследованиях.