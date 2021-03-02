В Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.

Израильская кампания по вакцинации населения началась 19 декабря 2020 года с препаратом от Pfizer.

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Вакцинация против COVID-19 в Израиле: По состоянию на 22 марта дозу вакцины Pfizer получили уже 3 439 919 граждан Израиля, в том числе 59 тысяч человек в течение последних суток.

Первую дозу прививки получили 4 772 078 (около 43 тысяч человек в сутки).

Следовательно, полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и более 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).

Как Израиль будет выходить из карантина:

Источник The Times of Israel