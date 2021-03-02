Самый большой показатель в мире: в Израиле вакцинировали более половины взрослого населения
В Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.
Израильская кампания по вакцинации населения началась 19 декабря 2020 года с препаратом от Pfizer.
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Следовательно, полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и более 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).
Как Израиль будет выходить из карантина:
Источник The Times of Israel
- 1-й этап – это выдача первой версии "зеленого паспорта" для тех, кто получил вакцину от COVID-19 или переболел болезнью. Сейчас Израиль находится на этом этапе.
- 2-й этап – возвращение к системе образования. Его должны ввести в действие во время 2-й недели марта.
- 3-тий этап – запуск обновленной версии "зеленого паспорта". Какой она будет и что предусматривает этот этап, пока не уточняется. Его введут также на 2-й неделе марта.
- 4-й этап – еще одно смягчение карантина. Оно запланировано на конец марта – после того, как вакцинируют все взрослое население страны.
- 5-й этап – снятие всех ограничений и возвращение к обычной жизни. Он запланирован на апрель.
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