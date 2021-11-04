Ученые из UCL и Европейского центра синхротронных исследований (ESRF) отсканировали человеческие органы, в частности легкие от донора COVID-19. Для этого они использовали новую революционную технологию визуализации, которую называют иерархической фазово-контрастной томографией (HiP-CT).

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HiP-CT обеспечивает трехмерное картирование в разных масштабах, позволяя клиницистам видеть весь орган как никогда раньше.

В этом методе используют самые яркие рентгеновские лучи в мире. Так, они в 100 миллиардов раз ярче больничного рентгена.

Благодаря этому исследователи могут видеть кровеносные сосуды диаметром пять микрон (десятая часть диаметра волос) в неповрежденном легком человека. Обычная клиническая компьютерная томография позволяет обнаруживать только те кровеносные сосуды, которые примерно в 100 раз больше и имеют диаметр около 1 мм.

При тяжелой форме коронавируса сосуды работают неправильно

Используя HiP-CT, исследовательская группа увидела, как тяжелая форма COVID-19 "сшивает" кровь между двумя отдельными системами – капиллярами, которые насыщают кровь кислородом, и теми, которые питают ткань легких. Это препятствует правильному насыщению кислородом крови пациента.

На картинке вы можете увидеть сосуды легких от двух доноров:

Здорового человека без COVID-19 (Control),

Умершего пациента вследствие коронавируса (COVID).



HiP-CT подробно показывает сосуды в органах / Изображение Nature Methods