"Самый высокий уровень смертности в мире": Словакия будет просить ЕС поделиться вакцинами
Словакия будет просить страны Евросоюза поделиться излишками вакцин от COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в стране до сих пор остается очень плохой.
Источник:Europa Press
Глава МИД Словакии Иван Корчок собирается проинформировать Совет Евросоюза о крайне сложной ситуации с пандемией в стране.
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В настоящее время у нас самый высокий уровень смертности в мире, и я попрошу и изучу с моими коллегами возможности, чтобы они могли предоставить нам вакцины для Словакии,
– подчеркнул Корчок.
COVID-19 в Словакии: что известно
- За последние недели в Словакии существенно возросло количество заражений коронавирусом. За последние 14 дней инфицированными оказались 520 человек на 100 тысяч населения.
- Кроме того, возросла в стране и смертность от COVID-19. Теперь она составляет 240 смертей на 100 тысяч жителей.
- В январе власти страны решили протестировать на коронавирус всех граждан. Кроме того, в Словакии ужесточили запрет на выход из дома.
- В стране также обнаружили новый штамм COVID-19.
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