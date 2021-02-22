Словакия будет просить страны Евросоюза поделиться излишками вакцин от COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в стране до сих пор остается очень плохой.

Глава МИД Словакии Иван Корчок собирается проинформировать Совет Евросоюза о крайне сложной ситуации с пандемией в стране.

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В настоящее время у нас самый высокий уровень смертности в мире, и я попрошу и изучу с моими коллегами возможности, чтобы они могли предоставить нам вакцины для Словакии,

– подчеркнул Корчок.

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