Sanofi прекратила разработку COVID-вакцины несмотря на успешные испытания: что случилось
Источник:Barron's
Французский фармацевтический гигант Sanofi заявил, что останавливает разработку вакцины от коронавируса на основе мРНК. В компании решили сосредоточиться на создании нового препарата.
Несмотря на положительные результаты первой и второй фаз испытаний, кандидат на вакцину не пойдет на третью и последнюю фазу. 12 миллиард доз препарата должны были выйти к концу 2021 года, но в компании не хотят выходить на рынок "слишком поздно".
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Что известно о препарате, который уже не выйдет на рынок
- Согласно сообщению Sanofi, начальные результаты испытаний показали, что антитела против болезни выработались у 91 – 100% участников через две недели после второй инъекции.
- Побочных эффектов не наблюдалось, а переносимость прививки аналогичная вакцинам от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.
"Общественности не нужна новая вакцина от коронавируса": заявление компании
Несмотря на такие высокие результаты, в компании считают, что миру "не нужна еще одна вакцина от коронавируса". Приоритет – следующая пандемия.
Необходимость заключается не в создании новых вакцин от COVID-19, а в том, чтобы вооружить Францию и Европу арсеналом вакцин-мессенджеров ARN для следующей пандемии, для новых патологий. Общественному здравоохранению не нужна еще одна вакцина от COVID-19
– заявил вице-президент компании по вакцинам Томас Аркой.
Sanofi уже запустила новые испытания вакцины от сезонного гриппа и намерена начать клинические испытания в следующем году.Результаты третьего этапа испытаний другой вакцины, разработанной британской GlaxoSmithKline, ожидаются к концу 2021 года. Разработчики комбинируют антиген, разработанный в Sanofi, который стимулирует выработку бактерицидных антител, с адъювантной технологией GSK – веществом, которое усиливает иммунный ответ после вакцины.