У Санты есть иммунитет

В этом заверила руководитель технической группы подразделения по чрезвычайным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхово. Праздничное видеообращение разместили в твиттере.

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Керкхово также добавила, что ВОЗ узнала от лидеров ряда стран об ослаблении карантинных мер для рождественского волшебника, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

Поэтому детям не о чем беспокоиться – сказочный волшебник доставит подарки детям, потому что защищен от коронавируса.

Могу сказать вам, что Санта-Клаус имеет иммунитет от этого вируса. Мы с ним переговорили коротко. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят,

– отметила она.

Что следует помнить деткам

Представительница организации также напомнила детям о необходимости соблюдения физической дистанции.

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Она также призвала слушаться родителей и опекунов, лечь рано спать в канун Рождества, чтобы Санта во время своего путешествия по миру доставил всем подарки.

Напомним! Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей отменить некоторые из своих планов на новогодние праздники, чтобы защитить здоровье населения, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется по всему миру.

Как мир противодействует штамму Омикрон