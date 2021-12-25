Санта-Клаус обладает иммунитетом против коронавируса, – заявление ВОЗ

У Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу, так что он традиционно доставит подарки детям по всему миру.

У Санты есть иммунитет

В этом заверила руководитель технической группы подразделения по чрезвычайным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхово. Праздничное видеообращение разместили в твиттере.

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Керкхово также добавила, что ВОЗ узнала от лидеров ряда стран об ослаблении карантинных мер для рождественского волшебника, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

Поэтому детям не о чем беспокоиться – сказочный волшебник доставит подарки детям, потому что защищен от коронавируса.

Могу сказать вам, что Санта-Клаус имеет иммунитет от этого вируса. Мы с ним переговорили коротко. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят,

– отметила она.

Что следует помнить деткам

Представительница организации также напомнила детям о необходимости соблюдения физической дистанции.

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Она также призвала слушаться родителей и опекунов, лечь рано спать в канун Рождества, чтобы Санта во время своего путешествия по миру доставил всем подарки.

Как мир противодействует штамму Омикрон

Многие страны пытались остановить распространение этого варианта, в частности, ввели ограничения на путешествия.

Израильские эксперты по пандемии при поддержке премьер-министра Нафтали Беннетта рекомендовали дополнительно прививаться четвертой бустерной вакциной людей старше 60 лет и работникам здравоохранения.

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует "блокировать страну".

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству нужно "зарезервировать возможность" введения новых ограничительных правил в Англии, поскольку количество случаев Омикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях.

Новая Зеландия отложила поэтапное открытие границ для международных путешествий по крайней мере до конца февраля.

Первой страной, которая через Омикрон ввела максимально строгий локдаун (в том числе и для вакцинированных), стали Нидерланды.