Главный санитарный врач отметил, что ВОЗ не поддержала проведение еще одного укола от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".
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Результаты научных исследований мы еще ждем, они ожидаются в конце августа. Это результаты эффективности бустерной дозы. Сейчас я бы сфокусировался на получении базового курса – 2 дозы,
– сказал медик.
Игорь Кузин также ответил на вопрос, будет ли когда-то в Украине вакцина от компании Johnson & Johnson, которая является одноразовой.
Одноразовая вакцина Johnson & Johnson
"Надеемся, что когда-то будет. К сожалению, компания Johnson & Johnson производит вакцины в небольшом количестве в мировом масштабе – она покрывает потребности лишь нескольких стран", – добавил главный санврач.
Поэтому сейчас нет подписанных контрактов и переговоры даже предварительные по предоставлению определенной цены – в процессе,
– подытожил он.
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Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели – 2 258 532 человека;
- выздоровели – 2 190 686 пациентов;
- умерли – 53 085 граждан.