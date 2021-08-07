Ждем результатов исследования: санврач Кузин о введении третьей дозы вакцины в Украине

Игорь Кузин заявил, что Минздрав ждет результатов исследования касательно третьей дозы вакцины против COVID-19. По его словам, сейчас есть рекомендации сосредоточиться на двух прививках.

Главный санитарный врач отметил, что ВОЗ не поддержала проведение еще одного укола от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

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Результаты научных исследований мы еще ждем, они ожидаются в конце августа. Это результаты эффективности бустерной дозы. Сейчас я бы сфокусировался на получении базового курса – 2 дозы,

– сказал медик.

Игорь Кузин также ответил на вопрос, будет ли когда-то в Украине вакцина от компании Johnson & Johnson, которая является одноразовой.

Одноразовая вакцина Johnson & Johnson

"Надеемся, что когда-то будет. К сожалению, компания Johnson & Johnson производит вакцины в небольшом количестве в мировом масштабе – она ​​покрывает потребности лишь нескольких стран", – добавил главный санврач.

Поэтому сейчас нет подписанных контрактов и переговоры даже предварительные по предоставлению определенной цены – в процессе,

– подытожил он.

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Ситуация с коронавирусом в Украине